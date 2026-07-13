زمان پاسخگویی استاندارد بوشهر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان موافق دهدشتی صبح دوشنبه در دیدار با رئیسکل دادگستری استان بوشهر از کاهش میانگین زمان رسیدگی به اظهارات گمرکی از ۱۴.۲ روز به ۷.۵ روز و سپس به ۶.۱ روز در هفته نخست تیرماه خبر داد.
وی اظهار کرد: با حمایت و اجرای روشهای نوین ارزیابی انطباق، این روند تا پایان سال به ۳.۵ روز خواهد رسید و زمینه رفع موانع و حمایت از تولید، تسهیل تجارت و افزایش رضایتمندی ذینفعان نظام استانداردسازی استان را فراهم میکند.
سرپرست ادارهکل استاندارد استان بوشهر با تقدیر از همراهی دستگاه قضایی استان در پیشبرد مأموریتهای سازمان ملی استاندارد افزود: مردم قدرشناس استان بوشهر همواره دعاگوی خدمتگزارانی هستند که صادقانه برای رفاه، امنیت و آسایش مردم تلاش میکنند و قدردان زحمات رئیسکل دادگستری استان بوشهر و مجموعه دستگاه قضایی هستند.
وی با اشاره به اقدامات ادارهکل استاندارد در راستای تسریع فرآیندهای تجاری افزود: میانگین زمان رسیدگی به اظهارات گمرکی استان که پیش از این ۱۴.۲ روز بود، به ۷.۵ روز کاهش یافته و با اجرای تدابیر جدید و بهرهگیری از روشهای نوین ارزیابی انطباق، این مدت در هفته نخست تیرماه به ۶.۱ روز رسیده است که مزیت رقابتی مهمی برای استان بوشهر و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
سرپرست ادارهکل استاندارد استان بوشهر ادامه داد: برگزاری دورههای آموزشی برای تجار و فعالان اقتصادی با هدف توسعه تجارت نوین و آشنایی با فرآیندهای جدید ارزیابی انطباق، از برنامههای این ادارهکل است و تلاش میکنیم تا پایان سال، زمان رسیدگی به اظهارات گمرکی را به ۳.۵ روز کاهش دهیم تا روند تجارت، سریعتر و کمهزینهتر انجام شود.
موافق دهدشتی با تأکید بر نقش استاندارد در صیانت از سلامت و حقوق مردم خاطرنشان کرد: بخش عمده کالاهای وارداتی به استان بوشهر مشمول استاندارد اجباری هستند؛ از این رو نظارت دقیق بر کیفیت کالاها، تضمینکننده و اتقان بخشِ سلامت، ایمنی و حقوق مصرفکنندگان است.
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