درنای بلژیکی «رویا» در مازندران تلف شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله اسماعیلی صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تلف شدن «رویا» درنای سیبری پرورش‌یافته در اسارت خبر داد و گفت: این پرنده پس از مشاهده علائم بیماری، تحت مراقبت‌های تخصصی دامپزشکی قرار گرفت اما با وجود انجام اقدامات درمانی، تلف شد.

اسماعیلی اظهار کرد: عصر پنجشنبه ۱۸ تیرماه و پس از گزارش بی‌اشتهایی و اختلال در تعادل از سوی تیمارگر، این درنا در کوتاه‌ترین زمان ممکن معاینه و درمان‌های اولیه برای آن آغاز شد. با تداوم علائم نیز پرنده به یک مرکز تخصصی دامپزشکی ارجاع شد تا روند تشخیص و درمان ادامه یابد.

وی افزود: در جریان بررسی‌های تخصصی، معاینات بالینی، آزمایش‌های خون و بیوشیمی، تصویربرداری رادیولوژی، کشت میکروبی و آزمون حساسیت آنتی‌بیوتیکی انجام شد که نتایج از وجود یک عفونت فعال و درگیری شدید دستگاه تنفسی، به‌ویژه ریه‌ها و کیسه‌های هوایی حکایت داشت.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به ویژگی‌های بیماری‌های تنفسی در پرندگان گفت: این بیماری‌ها معمولاً تا مراحل پیشرفته بدون علائم آشکار باقی می‌مانند و پس از بروز نشانه‌ها، روند پیشرفت آن‌ها می‌تواند بسیار سریع باشد؛ به همین دلیل بررسی‌ها نشان داد آسیب قابل‌توجهی پیش از مشاهده علائم بالینی به دستگاه تنفسی این پرنده وارد شده بود.

اسماعیلی ادامه داد: بر اساس نتایج آزمایش‌ها و نظر دامپزشکان، برنامه درمانی با تکیه بر یافته‌های کشت میکروبی و آنتی‌بیوگرام اصلاح و درمان دارویی هدفمند همراه با مراقبت‌های حمایتی اجرا شد. همچنین وضعیت تنفس، تغذیه، سطح هوشیاری و پاسخ به درمان به‌صورت مستمر توسط تیم درمانی پایش می‌شد.

وی تصریح کرد: با وجود به‌کارگیری همه ظرفیت‌های تخصصی و انجام اقدامات تشخیصی و درمانی، «رویا» تلف شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای تعیین علت قطعی مرگ این درنای سیبری، کالبدگشایی تخصصی و نمونه‌برداری‌های لازم مطابق ضوابط دامپزشکی انجام شده و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسی‌های آزمایشگاهی و جمع‌بندی مستندات، از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

درنای بلژیکی رویا سه سال قبل برای همزیستی با درنای سیبری امید که هرساله به استان سفر می کرد، به مازندران آورده شده بود و بعد از مهاجرت جفتش در قفس نگهداری می شد.