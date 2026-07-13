به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر رباطکریم، بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در مقابله با آسیبهای ناشی از مواد مخدر تأکید کرد.
وی که نماینده عالی دولت در رباطکریم است، اظهار کرد: مقابله با مواد مخدر تنها به برخوردهای انتظامی محدود نمیشود و در کنار اقدامات مقابلهای، باید آموزش، پیشگیری، فرهنگسازی، درمان و استفاده از ظرفیت همه دستگاهها در دستور کار قرار گیرد.
آقاعلیخانی افزود: کمیتههای تخصصی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، درمانی، بهداشتی و مقابلهای باید بهصورت مستمر فعال باشند تا برنامههای مؤثرتری برای کاهش آسیبهای اجتماعی اجرا شود.
فرماندار رباطکریم با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی و آگاهسازی عمومی، تصریح کرد: هیچ اقدامی بهتنهایی پاسخگوی همه ابعاد این آسیب اجتماعی نیست، اما آموزش و ارتقای آگاهی عمومی میتواند میزان آسیبپذیری افراد را کاهش دهد.
وی اشتغال و مهارتآموزی را از عوامل مهم در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و بر حمایت از مشاغل خانگی، صنایعدستی و ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد آسیبپذیر تأکید کرد.
آقاعلیخانی در پایان با اشاره به ضرورت اجرای طرح محلهمحوری گفت: با تشکیل تیمهای کارشناسی و بهرهگیری از ظرفیت مساجد و دستگاههای مرتبط، نقاط اولویتدار شهرستان شناسایی و برنامههای عملیاتی برای کاهش آسیبهای اجتماعی تدوین و اجرا خواهد شد.
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