دهقان: ناترازی برق در مدت کوتاهی ایجاد نشده است

غلامرضا دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت ناترازی برق در کشور، اظهار کرد: امروز وزارت نیرو در خط مقدم تأمین یکی از مهم‌ترین خدمات عمومی کشور قرار دارد و با وجود همه محدودیت‌ها، تلاش کرده پایداری شبکه برق را حفظ کند. طبیعی است که در شرایط کمبود تولید نسبت به مصرف، مدیریت بار شبکه اجتناب‌ناپذیر باشد اما این به معنای ضعف در مدیریت نیست بلکه اقدامی برای جلوگیری از خسارت‌های گسترده‌تر به شبکه سراسری برق است.

وی افزود: یکی از نکاتی که باید تبیین شود این است که ناترازی برق در مدت کوتاهی ایجاد نشده که انتظار داشته باشیم در مدت کوتاهی نیز برطرف شود. امروز کمبود سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌ها و شبکه برق خود را نشان داده، اما در همین مدت اقدامات قابل توجهی برای جبران این عقب‌ماندگی آغاز شده و افزایش ظرفیت نیروگاهی به‌ویژه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، گواهی بر همین موضوع است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عملکرد صنعت برق در شرایط جنگی، گفت: در حالی که بخشی از زیرساخت‌های صنعت برق کشور در جریان حملات آسیب دید، کارکنان این صنعت اجازه ندادند خدمات‌رسانی به مردم دچار اختلال گسترده شود. بازگرداندن سریع تأسیسات آسیب‌دیده به مدار و استمرار خدمت‌رسانی، نشان‌دهنده توان فنی و تعهد نیروهای متخصص وزارت نیرو است.

دهقان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف، اظهار کرد: هرچقدر ظرفیت تولید افزایش پیدا کند، اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، باز هم با فشار بر شبکه مواجه خواهیم بود. بنابراین صرفه‌جویی در مصرف برق امروز یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت ملی است و همه مشترکان می‌توانند با رعایت الگوی مصرف، به پایداری شبکه کمک کنند.

وی ادامه داد: در کنار مدیریت مصرف، باید با مصارف غیرمجاز برق با قاطعیت برخورد شود. استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارز، انشعاب‌های غیرمجاز و هرگونه سوءاستفاده از برق یارانه‌ای، حقوق عموم مردم را تضییع می‌کند. مجلس از اقدامات وزارت نیرو، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای شناسایی و جمع‌آوری این موارد حمایت می‌کند و معتقد است برخورد با سودجویان باید با جدیت ادامه یابد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: انتظار داریم رسانه‌ها نیز در کنار مطالبه‌گری، به تبیین واقعیت‌های صنعت برق کمک کنند. نباید این ذهنیت شکل بگیرد که هر خاموشی صرفا ناشی از عملکرد وزارت نیرو است؛ بلکه باید مجموعه عوامل مؤثر از جمله رشد مصرف، فعالیت سودجویان، استخراج غیرمجاز رمزارز، عقب‌ماندگی‌های گذشته در سرمایه‌گذاری و شرایط خاص کشور را در کنار هم دید.

دهقان در پایان گفت: امروز صنعت برق کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همراهی نیاز دارد. وزارت نیرو وظیفه توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت شبکه را بر عهده دارد و در این مسیر اقدامات ارزشمندی انجام داده اما عبور از ناترازی تنها زمانی محقق می‌شود که مردم با مدیریت مصرف، دستگاه‌های مسئول با مقابله با تخلفات و مجلس با حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای، در کنار این وزارتخانه قرار گیرند.