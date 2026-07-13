رهبر شهید انقلاب، معمار استقلال ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پیامی نوشت: «کشوری که در تاریخ معاصرش، اجنبی‌ها هر وقت می‌خواستند سلسله‌ای را بر می‌انداختند؛ امتیازی را تحمیل می‌کردند، شاهی را تبعید می‌کردند، کودتایی راه می‌انداختند، کاپیتالاسیون اجرا می‌کردند و .... به جایی رسیده است که در استیفای حقوق خود، رخ به رخ دو قدرت اتمی می‌ایستد، آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی می‌کند و با هوشمندی و شجاعت، بدعهدی‌شان را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. امروز حتی مخالفانش پی برده‌اند که میراث شهید خامنه‌ای برای ایران چه بود. او معمار استقلال ایران است. آری، این هنر مشت گره‌کرده‌ اوست.»