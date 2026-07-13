رهبر شهید انقلاب، معمار استقلال ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در پیامی نوشت: «کشوری که در تاریخ معاصرش، اجنبیها هر وقت میخواستند سلسلهای را بر میانداختند؛ امتیازی را تحمیل میکردند، شاهی را تبعید میکردند، کودتایی راه میانداختند، کاپیتالاسیون اجرا میکردند و .... به جایی رسیده است که در استیفای حقوق خود، رخ به رخ دو قدرت اتمی میایستد، آنها را وادار به عقبنشینی میکند و با هوشمندی و شجاعت، بدعهدیشان را بیپاسخ نمیگذارد. امروز حتی مخالفانش پی بردهاند که میراث شهید خامنهای برای ایران چه بود. او معمار استقلال ایران است. آری، این هنر مشت گرهکرده اوست.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تحولات تاریخی ایران، رهبر شهید انقلاب را «معمار استقلال ایران» خواند و بر نقش ایشان در ایستادگی کشور در برابر قدرتهای بزرگ تأکید کرد.
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