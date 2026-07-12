نسخه استاندار البرز برای عبور متروی کرج از موانع اجرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی، امروز در جریان بازدید میدانی از ایستگاه قطار شهری دانشگاه خوارزمی حصارک، ایستگاه قطار شهری میانجاده کرج، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرک ناز فردیس و پروژه نهضت ملی مسکن ماهدشت، از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها قرار گرفت و دستورات لازم را برای تسریع در اجرای پروژه‌ها صادر کرد.

استاندار البرز در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر اهمیت تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان اظهار کرد: ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم از مهم‌ترین اهداف مدیریت استان است و به همین منظور روند اجرای طرح‌های مهم و اثرگذار به‌صورت مستمر و میدانی مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه پروژه‌های قطار شهری، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی، تسهیل تردد شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق شهری دارد و ضروری است دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی و همکاری بیشتر، موانع موجود را برطرف کرده و زمینه تسریع در عملیات اجرایی این طرح‌ها را فراهم کنند.

عبداللهی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان البرز گفت: تأمین مسکن متقاضیان از اولویت‌های دولت به شمار می‌رود و تمامی دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، شرایط لازم برای تکمیل و تحویل هرچه سریع‌تر واحدهای مسکونی را فراهم کنند.

وی ادامه داد: روند پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود با رفع موانع اجرایی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، این طرح‌ها در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

استاندار البرز همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت اجرای پروژه‌ها، رعایت زمان‌بندی تعیین‌شده و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی، مهندسی و اجرایی استان برای پیشبرد طرح‌های عمرانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه‌های قطار شهری کرج و طرح‌های نهضت ملی مسکن از جمله مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی و عمرانی استان البرز محسوب می‌شوند که تکمیل و بهره‌برداری از آنها می‌تواند نقش مؤثری در بهبود خدمات شهری، توسعه حمل‌ونقل عمومی و تأمین نیازهای مسکونی شهروندان داشته باشد.