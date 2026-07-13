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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

حمله دشمن به منطقه‌ای در محدوده شهرستان نایین

حمله دشمن به منطقه‌ای در محدوده شهرستان نایین

نایین_معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان گفت:حمله دشمن آمریکایی به منطقه‌ای در محدوده شهرستان نایین ۱ شهید و ۷ مجروح در پی داشت.

اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به منطقه ای در محدوده شهرستان نایین، ۱ نفر شهید و ۷ نفر مجروح شدند.

وی گفت: مجروحین به صورت سرپایی مداوا و اوضاع تحت کنترل است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود...

کد مطلب 6886574

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