حمله دشمن به منطقه‌ای در محدوده شهرستان نایین

نایین_معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان گفت:حمله دشمن آمریکایی به منطقه‌ای در محدوده شهرستان نایین ۱ شهید و ۷ مجروح در پی داشت.