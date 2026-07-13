اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آتشسوزی عوامل مختلفی دارد که میتوان آن را به عوامل طبیعی و انسانی تقسیم کرد. عوامل طبیعی عمدتاً شامل گرمای بیش از حد هوا است، اما در استان ما عامل انسانی نقش اصلی را ایفا میکند و بیش از ۹۵ درصد آتشسوزیها ناشی از بیاحتیاطی، غفلت یا اقدامات عمدی است.
وی افزود: این آتشسوزیها گاهی ناشی از منازعات بین دامداران، پرتاب اشیاء شیشهای که باعث تمرکز نور و ایجاد حرارت میشوند، رها کردن آتش بدون خاموش کردن کامل، یا بیاحتیاطی در اراضی کشاورزی مجاور جنگل و مرتع است.
احمدی با اشاره به آتشسوزی اخیر اظهار داشت: طبق گزارشهای دریافتی از شهرستان، حریق از محل دفن زباله شروع شد و به دلیل وجود پوشش گیاهی خشک بهاری، به سرعت به جنگل و مراتع گسترش یافت. نیروهای منابع طبیعی، دهیاریها، فرمانداریها، شهرداریها و بهویژه جوامع محلی از همان ساعات اولیه با تمام توان برای مهار آتش وارد عمل شدند.
مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تا ساعت ۱۱ دیشب حریق مهار شده بود، اما متأسفانه به دلیل گرمای شدید منطقه دوباره فعال شد و همکاران ما در حال حاضر با ایجاد آتشبُر تلاش میکنند از گسترش بیشتر آن جلوگیری کنند. مساحت تقریبی منطقه درگیر آتش نیز بین ۲۰ تا ۳۰ هکتار گزارش شده است.
وی با بیان اینکه آمار آتشسوزیها نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته، گفت: هم از نظر تعداد حریقها و هم از نظر مساحت درگیر، بین ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش داشتهایم.
احمدی در پایان از تجهیزات موجود در استان نیز خبر داد و تأکید کرد: تجهیزات لازم از جمله دمندههای آتش، ادوات مکانیکی و سایر لوازم در اختیار شهرستانها و دهیاریها قرار گرفته و بیشترین کاربرد را دمندهها داشتهاند. جوامع محلی نیز نقش بسیار مؤثری در مهار سریع حریقها ایفا کردهاند.
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