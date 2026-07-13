تاکید بر پیشگیری از وقوع تخلفات و صیانت از منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با ذبیحالله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با هدف صیانت از انفال، ارتقای سلامت اداری، افزایش شفافیت در فرآیندهای اجرایی، پیشگیری از وقوع تخلفات و مقابله با تعرض به اراضی ملی، راهکارهای تقویت همکاریها و تعاملات مشترک میان دو سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، بر ضرورت تقویت نظارت، اجرای دقیق قوانین، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از هرگونه دخل و تصرف در عرصههای ملی اشاره شد.
همچنین ضرورت تعیین و تثبیت حدود اراضی ملی و مستثنیات در مناطق حساس و دارای تعارض، از طریق نصب علائم مرزی و در صورت لزوم اجرای درختکاری مرزی، بهمنظور پیشگیری از هرگونه دخل و تصرف، کاهش اختلافات و صیانت هرچه بیشتر از اراضی ملی مورد تاکید قرار گرفت.
استمرار تعامل و همکاری میان سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان بازرسی کل کشور در راستای ارتقای کارآمدی نظام مدیریتی، حفظ حقوق عمومی، صیانت از انفال و حفاظت مؤثر از منابع طبیعی کشور از دیگر مباحث این دیدار بود.
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