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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

۷۲۶ هزار هکتار از سطح کانون‌های بحرانی کشور در حوزه معادن قرار دارد

۷۲۶ هزار هکتار از سطح کانون‌های بحرانی کشور در حوزه معادن قرار دارد

یک مسئول دولتی با بیان این‌که سطح کانون‌های بحرانی ناشی از فرسایش بادی کشور ۱۴ میلیون هکتار است، گفت: ۷۲۶ هزار هکتار از این کانون‌ها در حوزه معادن قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن وحید، معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ۱۷ ژوئن، روز نمادین برای ارتقای سطح آگاهی، فرهنگ‌سازی و ترویج در حوزه بیابان‌زدایی در تمام کشورهای جهان است.

وی سطح بیابان‌های ایران را نزدیک به ۳۲ میلیون هکتار عنوان و تصریح کرد: تاکنون بیش از ۷ میلیون هکتار عملیات احیا در کانون‌های بحران فرسایش بادی مناطق بیابانی در کشور توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و دولت انجام شده و این اقدامات ادامه دارد.

وی سطح کانون‌های بحرانی ناشی از فرسایش بادی در کشور را ۱۴ میلیون هکتار عنوان کرد و گفت: در این کانون‌ها تاکنون بیش از ۱.۴میلیون هکتار جنگل دست‌کاشت و مالچ‌پاشی به منظور مدیریت بحران انجام شده است.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: از مجموع کانون‌های بحرانی، نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار در مناطق چهارگانه محیط‌زیست قرار دارد که تابع قوانین خاص خودش است و متولی آن سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی با بیان این که اراضی کشاورزی رها شده نیز به کانون‌های گرد و غبار تبدیل شده‌اند، اذعان کرد: سطح اراضی کشاورزی رها شده حدود ۲.۳ میلیون هکتار در کشور است.

وحید افزود: ۷۲۶ هزار هکتار از کانون‌های بحران فرسایش بادی نیز در حوزه معادن قرار دارد.

وی در همین حال به کانون‌های فرسایش بادی در کشورهای همسایه اشاره و اظهار کرد: هشت کانون فعال گرد و غبار به مساحت حدود ۲۷۰ میلیون هکتار در کشورهای همسایه و منطقه از جمله در عراق، افغانستان، پاکستان، کویت، عربستان سعودی و قطر شناسایی شده و بحث دیپلماسی برای مهار و مدیریت این کانون‌ها باید تقویت شود.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: ما با کشور عراق در زمینه مدیریت بحران در کانون‌های مشترک گرد و غبار توافقات خوبی تاکنون داشته‌ایم.

وی مشارکت مردم در زمینه پیشگیری از بیابانزدایی را بااهمیت خواند و افزود: تخریب سرزمین و کاهش توان سرزمینی موجب افزایش بیابان می‌شود.

وحید، مسایل مربوط به برداشت آب، خشکسالی و استفاده متوازن از توان اکولوژی سرزمینی کشور را از موضوعات مهمی دانست که در چارچوب برنامه‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با مشارکت مردم و بهره‌برداران باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: استفاده نامتوازن از طبیعت برای فعالیت‌های کشاورزی، مصرف بی‌رویه آب و اجرای برخی از طرح‌های عمرانی موجب بیابانی شدن اراضی کشور می‌شود.

کد مطلب 6860770

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