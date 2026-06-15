به گزارش خبرگزاری مهر، حسن وحید، معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ۱۷ ژوئن، روز نمادین برای ارتقای سطح آگاهی، فرهنگسازی و ترویج در حوزه بیابانزدایی در تمام کشورهای جهان است.
وی سطح بیابانهای ایران را نزدیک به ۳۲ میلیون هکتار عنوان و تصریح کرد: تاکنون بیش از ۷ میلیون هکتار عملیات احیا در کانونهای بحران فرسایش بادی مناطق بیابانی در کشور توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و دولت انجام شده و این اقدامات ادامه دارد.
وی سطح کانونهای بحرانی ناشی از فرسایش بادی در کشور را ۱۴ میلیون هکتار عنوان کرد و گفت: در این کانونها تاکنون بیش از ۱.۴میلیون هکتار جنگل دستکاشت و مالچپاشی به منظور مدیریت بحران انجام شده است.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: از مجموع کانونهای بحرانی، نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار در مناطق چهارگانه محیطزیست قرار دارد که تابع قوانین خاص خودش است و متولی آن سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی با بیان این که اراضی کشاورزی رها شده نیز به کانونهای گرد و غبار تبدیل شدهاند، اذعان کرد: سطح اراضی کشاورزی رها شده حدود ۲.۳ میلیون هکتار در کشور است.
وحید افزود: ۷۲۶ هزار هکتار از کانونهای بحران فرسایش بادی نیز در حوزه معادن قرار دارد.
وی در همین حال به کانونهای فرسایش بادی در کشورهای همسایه اشاره و اظهار کرد: هشت کانون فعال گرد و غبار به مساحت حدود ۲۷۰ میلیون هکتار در کشورهای همسایه و منطقه از جمله در عراق، افغانستان، پاکستان، کویت، عربستان سعودی و قطر شناسایی شده و بحث دیپلماسی برای مهار و مدیریت این کانونها باید تقویت شود.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: ما با کشور عراق در زمینه مدیریت بحران در کانونهای مشترک گرد و غبار توافقات خوبی تاکنون داشتهایم.
وی مشارکت مردم در زمینه پیشگیری از بیابانزدایی را بااهمیت خواند و افزود: تخریب سرزمین و کاهش توان سرزمینی موجب افزایش بیابان میشود.
وحید، مسایل مربوط به برداشت آب، خشکسالی و استفاده متوازن از توان اکولوژی سرزمینی کشور را از موضوعات مهمی دانست که در چارچوب برنامههای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با مشارکت مردم و بهرهبرداران باید پیگیری شود.
وی ادامه داد: استفاده نامتوازن از طبیعت برای فعالیتهای کشاورزی، مصرف بیرویه آب و اجرای برخی از طرحهای عمرانی موجب بیابانی شدن اراضی کشور میشود.
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