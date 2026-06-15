۶۰ دوربین جدید به شبکه پایش منابع طبیعی افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جلسه شورای راهبری حفاظت صبح امروز به ریاست رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با حضور شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان سازمان مدیریت بحران کشور و مدیران دستگاههای مرتبط با محوریت مدیریت آتش در عرصههای منابع طبیعی با توجه پیشبینی شرایط بحرانی در سال جاری برگزار شد.
افلاطونی در این نشست با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و نقش آن در تأمین امنیت زیستی و غذایی کشور اظهار کرد: حفاظت از آب و خاک تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی ملی است و از بین رفتن پوشش گیاهی به هر شکل، امنیت زیستی کشور را تهدید میکند.
وی آتشسوزی در جنگلها و مراتع را یکی از مهمترین عوامل تخریب منابع طبیعی دانست و افزود: هدف اصلی این نشست، کاهش تعداد حریقها، به حداقل رساندن خسارات و جلوگیری از تلفات انسانی است.
رئیس سازمان منابع طبیعی، آموزش جوامع محلی و گردشگران را نخستین گام در پیشگیری از وقوع حریق عنوان و اضافه کرد: بسیاری از آتشسوزیها به دلیل بیاطلاعی افراد از اصول ایمنی رخ میدهد، از اینرو آموزش عمومی از طریق رسانهها، فضای مجازی و ظرفیت دهیاران و شوراها باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین بر اهمیت کشف سریع حریق در زمان طلایی تأکید کرد و گفت: دهیاران، شوراهای روستایی و نیروهای مردمی باید در قالب شبکه دیدهبانی فعال شوند و هرگونه آتشسوزی را بلافاصله از طریق سامانههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش کنند.
افلاطونی از توسعه پایش تصویری عرصههای منابع طبیعی خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته ۶۰ دوربین جدید به شبکه پایش افزوده شد و استفاده بیشتر از تصاویر هوایی و فناوریهای نوین در مدیریت حریق نیازمند گسترش است.
وی با اشاره به ضرورت استقرار فرماندهی واحد در عملیات اطفای حریق اظهار کرد: مدیریت و فرماندهی عملیات در خط آتش باید بر عهده یگانهای حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست باشد و در عین حال هماهنگی میان دستگاهها با محوریت مدیریت بحران استانداریها انجام شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش پوشش گیاهی در پی بارندگیهای مناسب سال جاری و همزمان تشدید مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی هشدار داد: شرایط امسال احتمال وقوع آتشسوزی را افزایش داده و آمادگی همه دستگاهها را ضروری کرده است.
افلاطونی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره بر تجهیز دهیاریها به امکانات اولیه اطفای حریق از جمله دمندهها، خواستار بهرهگیری از ظرفیت سازمان همیاریها و اعتبارات استانی برای تأمین تجهیزات شد.
وی همچنین تشکیل گشتهای مشترک میان منابع طبیعی، محیط زیست و امور اراضی را اقدامی مؤثر در پیشگیری از تخلفات و مدیریت بحرانهای احتمالی دانست و بر ضرورت تقویت یگان پهپادی برای پایش و مدیریت سریع حریقها تأکید کرد.
رئیس سازمان منابع طبیعی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، نیروهای مردمی و مجموعه وزارت دفاع در عملیات اطفای حریق ابراز امیدواری کرد با هماهنگی سه دستگاه اصلی مسئول و مشارکت مردم، سال جاری با کمترین میزان آتشسوزی و خسارت در عرصههای طبیعی کشور سپری شود.
ضرورت همافزایی دستگاهها برای مدیریت آتشسوزی در منابع طبیعی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه این نشست بر ضرورت همکاری بینبخشی، تجمیع امکانات و ایجاد فرماندهی واحد برای مقابله با آتشسوزیهای جنگلی و مرتعی تأکید کرد.
شینا انصاری در این نشست اظهار کرد: آتشسوزی در عرصههای طبیعی به یکی از چالشهای مشترک میان دستگاههای مختلف تبدیل شده و در سالهای اخیر نیز ابعاد و تکرار آن افزایش یافته است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به آتشسوزیهای جنگلهای زاگرس و هیرکانی طی سال گذشته افزود: مدیریت مؤثر این بحران نیازمند همکاری، هماهنگی و همافزایی میان تمامی دستگاههای مسئول است و باید از اقدامات پراکنده و جزیرهای پرهیز شود.
وی با اشاره به تجربه آتشسوزی الیت، آن را نمونهای موفق از همدلی و همکاری دستگاههای مختلف دانست و گفت: در آن حادثه، با هماهنگی میان سازمانهای مختلف و حمایت دولت، وزارت دفاع و وزارت امور خارجه، امکانات مورد نیاز برای مهار حریق تأمین شد.
انصاری بر لزوم آسیبشناسی تجربیات گذشته تأکید کرد و ادامه داد: ایجاد فرماندهی واحد در میدان عملیات و حوزه اطلاعرسانی از مهمترین الزامات مدیریت بحران آتشسوزی است.
وی همچنین از همکاری نزدیک ادارات کل منابع طبیعی، محیط زیست و استانداریها در استانهای مختلف قدردانی کرد و افزود: با وجود محدودیتهای مالی و شرایط خاص کشور، باید تمامی ظرفیتها و تجهیزات موجود در دستگاههای مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرد تا بتوان از آنها به شکل بهینه استفاده کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیشنهاد تشکیل گشتهای مشترک میان سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست، این اقدام را راهکاری مؤثر برای افزایش هماهنگی و ارتقای توان مدیریت حریق دانست و خواستار اجرایی شدن آن در استانها شد.
وی با بیان اینکه بارشهای مناسب امسال زمان وقوع آتشسوزیها را به تعویق انداخته است، هشدار داد: افزایش پوشش گیاهی ناشی از این بارشها میتواند در ماههای آینده زمینهساز وقوع آتشسوزیهای گستردهتر شود، بنابراین باید از هماکنون آمادگی لازم برای مواجهه با این شرایط فراهم شود.
انصاری در ادامه با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی، بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای مردمنهاد و آموزش نیروهای داوطلب، تصریح کرد: استفاده از مشارکتهای مردمی باید بر پایه آموزش و سازماندهی مناسب انجام شود تا ضمن افزایش اثربخشی، از بروز مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران، سازمان منابع طبیعی، وزارت دفاع، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط، مدیریت آتشسوزیها در سال جاری با هماهنگی و اثربخشی بیشتری انجام شود و خسارات ناشی از این حوادث کاهش یابد.
آمادگی حداکثری دستگاهها برای مقابله با آتشسوزی جنگلها و مراتع
معاون سازمان مدیریت بحران کشور در شانزدهمین جلسه شورای راهبردی حفاظت، بر ضرورت آمادگی و هماهنگی همه دستگاههای مسئول برای پیشگیری و مقابله با آتشسوزی جنگلها و مراتع تأکید کرد.
امید محترمی از تلاشهای مدیران استانها و نیروهای عملیاتی قدردانی کرد و گفت: آتشسوزی یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی کشور است و مدیریت آن نیازمند برنامهریزی، آمادگی و واکنش سریع دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به لزوم تشکیل جلسات تخصصی ستادهای مدیریت بحران در استانها و شهرستانهای پرخطر، شناسایی کانونهای مستعد حریق، بهرهگیری از فناوریهای نوین و دسترسی سریع به اطلاعات و نقشههای عملیاتی را از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برشمرد.
محترمی همچنین استفاده از «زمان طلایی» در مهار آتشسوزیها، برگزاری مانورهای تخصصی، حضور میدانی مدیران، بهرهگیری از ظرفیت شهرداریها و دهیاریها و توسعه آموزش و اطلاعرسانی عمومی را از الزامات مدیریت مؤثر حریق دانست.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش پوشش گیاهی خشک در برخی مناطق، نسبت به احتمال افزایش آتشسوزیها هشدار داد و خواستار اجرای اقدامات پیشگیرانه و آمادگی کامل دستگاههای مسئول شد.
وی بر تقویت همکاری میان سازمانهای منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و ستادهای مدیریت بحران و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود برای حفاظت از عرصههای طبیعی کشور تأکید کرد.
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