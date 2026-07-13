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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

آخرین وضعیت جاده‌ها؛ ترافیک سنگین در هراز و آزادراه تهران - پردیس

آخرین وضعیت جاده‌ها؛ ترافیک سنگین در هراز و آزادراه تهران - پردیس

جانشین پلیس راه فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی کشور، از ترافیک سنگین در محور هراز، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–کرج–تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد:در حال حاضر ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو، آزادراه تهران–پردیس محدوده کمربندی جنوبی بومهن و آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، محور هراز مسیر شمال به جنوب و آزادراه پردیس–تهران روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی گفت: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.

کد مطلب 6886603

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