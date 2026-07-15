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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

ثبت ۱۹۹۲ واقعه اثرگذار ترافیکی در خردادماه

ثبت ۱۹۹۲ واقعه اثرگذار ترافیکی در خردادماه

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از ثبت و تحلیل ۱۹۹۲ واقعه اثرگذار بر ترافیک در خردادماه ۱۴۰۵ با بهره‌گیری از سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران اظهار کرد: هدف از انتشار این گزارش، شناسایی عوامل موثر بر جریان ترافیک و برنامه‌ریزی برای کاهش آن‌هاست. بر اساس داده‌های ثبت‌شده، نقص فنی خودروها با سهم ۴۹.۷ درصدی یکی از عوامل اثرگذار در وقایع ترافیکی بوده و ۸۴.۵ درصد این موارد مربوط به خودروهای سواری است. رسیدگی به وضعیت فنی خودروها و انجام بازدیدهای دوره‌ای می‌تواند بر کاهش بخشی از اختلالات ترافیکی و افزایش ایمنی نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: ترافیک شهری تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله حجم سفرها، تصادفات، عملیات عمرانی، شرایط جوی و سایر رویدادها قرار دارد و نقص فنی یکی از عوامل اثرگذار بر وقایع ثبت‌ شده است.

تصادفات و ساعات اوج حوادث

بر اساس پایش وقایع ترافیکی در خردادماه ۱۴۰۵، تصادفات با سهم ۲۵.۱ درصدی دومین عامل اثرگذار بر ترافیک بوده‌اند که ۶۲.۶ درصد آن‌ها خسارتی، ۳۷ درصد جرحی و ۰.۴ درصد فوتی بوده است. بیشترین تصادفات به ترتیب در ساعات ۱۸، ۱۹ و ۸ صبح رخ داده است.

دعوت به مشارکت شهروندان برای کاهش اختلالات ترافیکی

شرکت کنترل ترافیک تهران، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران در پایان تأکید کرد: سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند نقش مهمی در شناسایی و مدیریت سریع حوادث دارند، اما همراهی شهروندان نیز ضروری است. اطمینان از سلامت فنی خودرو و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، می‌تواند به کاهش اختلالات ترافیکی و روان‌تر شدن تردد در معابر پایتخت کمک کند.

کد مطلب 6888829

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