ثبت ۱۹۹۲ واقعه اثرگذار ترافیکی در خردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران اظهار کرد: هدف از انتشار این گزارش، شناسایی عوامل موثر بر جریان ترافیک و برنامه‌ریزی برای کاهش آن‌هاست. بر اساس داده‌های ثبت‌شده، نقص فنی خودروها با سهم ۴۹.۷ درصدی یکی از عوامل اثرگذار در وقایع ترافیکی بوده و ۸۴.۵ درصد این موارد مربوط به خودروهای سواری است. رسیدگی به وضعیت فنی خودروها و انجام بازدیدهای دوره‌ای می‌تواند بر کاهش بخشی از اختلالات ترافیکی و افزایش ایمنی نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: ترافیک شهری تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله حجم سفرها، تصادفات، عملیات عمرانی، شرایط جوی و سایر رویدادها قرار دارد و نقص فنی یکی از عوامل اثرگذار بر وقایع ثبت‌ شده است.

تصادفات و ساعات اوج حوادث

بر اساس پایش وقایع ترافیکی در خردادماه ۱۴۰۵، تصادفات با سهم ۲۵.۱ درصدی دومین عامل اثرگذار بر ترافیک بوده‌اند که ۶۲.۶ درصد آن‌ها خسارتی، ۳۷ درصد جرحی و ۰.۴ درصد فوتی بوده است. بیشترین تصادفات به ترتیب در ساعات ۱۸، ۱۹ و ۸ صبح رخ داده است.

دعوت به مشارکت شهروندان برای کاهش اختلالات ترافیکی

شرکت کنترل ترافیک تهران، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران در پایان تأکید کرد: سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند نقش مهمی در شناسایی و مدیریت سریع حوادث دارند، اما همراهی شهروندان نیز ضروری است. اطمینان از سلامت فنی خودرو و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، می‌تواند به کاهش اختلالات ترافیکی و روان‌تر شدن تردد در معابر پایتخت کمک کند.