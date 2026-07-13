پزشکیان:کارآمدی مدیری که نتواند مصرف انرژی را کنترل کند مورد تردید است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه سلسله نشستهای تخصصی خود با استادان رشتههای مختلف دانشگاهی، در دومین نشست با جمعی از استادان مدیریت بر راهبرد دولت چهاردهم در مأموریتمحور کردن دانشگاهها و واگذاری حل مسائل کشور به ظرفیتهای علمی و دانشگاهی تأکید کرد و این رویکرد را یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام حکمرانی و ارتقای کارآمدی مدیریت کشور دانست.
رئیسجمهور با اشاره به جمعبندی مباحث و پیشنهادهای مطرحشده در نشستهای پیشین با استادان دانشگاه، اظهار داشت: در برخی حوزهها میان دیدگاههای ارائهشده و رویکرد دولت تفاوتهایی وجود داشت، اما آنچه برای دولت اهمیت اساسی دارد، بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها برای حل مسائل کشور بر پایه دانش، روشهای علمی و مسئولیتپذیری حرفهای است.
پزشکیان با تبیین الگوی موردنظر دولت برای پیوند دانشگاه و عرصه اجرا، تصریح کرد: دانشگاه باید مستقیماً مسئولیت حل مسائل واقعی کشور را برعهده بگیرد. استادان و گروههای علمی مدیریت میتوانند در حوزههای مختلف از جمله ارتقای بهرهوری بنگاههای اقتصادی، اصلاح ساختار منابع انسانی، طراحی و استقرار نظامهای مدیریتی، تدوین مقررات، اصلاح فرآیندها، ساماندهی نظام مالی و برنامهریزی راهبردی دستگاهها و سازمانها نقشآفرینی کنند و نتیجه اقدامات آنان نیز بر اساس شاخصهای عملکردی و میزان ارزشآفرینی ارزیابی شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دانشگاه باید از محیط صرفاً آموزشی فاصله گرفته و به میدان حل مسئله وارد شود، افزود: در این الگو، دانشجو نیز همزمان با آموزش، در میدان عمل تربیت میشود و با کسب تجربه واقعی، به مدیری توانمند، مسئلهشناس و تصمیمساز برای آینده کشور تبدیل خواهد شد.
پزشکیان یکی دیگر از ارکان این رویکرد را استقرار نظام شایستهسالاری عنوان کرد و گفت: مسئولیتها باید بر مبنای توانمندی، شایستگی و کارآمدی افراد واگذار شود، نه بر اساس ملاحظات جناحی، سیاسی یا روابط غیرحرفهای. این اصل، علاوه بر آنکه از مبانی پذیرفتهشده مدیریت نوین است، ریشه در آموزههای حکمرانی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) نیز دارد.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت نقشآفرینی دانشگاهها در حل چالشهای ملی، مدیریت مصرف انرژی را یکی دیگر از مهمترین عرصههای مداخله علمی دانشگاهیان برشمرد و اظهار داشت: مدیریت توسعه و مدیریت مصرف انرژی باید بر پایه مطالعات علمی و با در نظر گرفتن همه ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، انسانی و زیستمحیطی انجام شود.
پزشکیان با انتقاد از برخی ضعفهای مدیریتی در این حوزه تصریح کرد: اگر مدیری نتواند مصرف منابع و انرژی در مجموعه تحت مدیریت خود را به شکل مطلوب کنترل کند، باید در کارآمدی او تردید کرد. ارزیابی مدیران باید بر اساس شاخصهای مشخصی همچون بهرهوری، مدیریت بهینه منابع، کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی مردم انجام شود.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه حضور دانشگاهیان در عرصه اجرا میتواند زمینهساز تحول در نظام مدیریتی کشور باشد، خاطرنشان کرد: اگر میدان عمل در اختیار دانشگاهها قرار گیرد، آنان میتوانند با اتکا به دانش، تجربه و روشهای علمی، مسیر توسعه و آبادانی کشور را هموار کنند.
پزشکیان همچنین اصلاح نظام پرداخت را از دیگر اولویتهای دولت در چارچوب مدیریت علمی منابع انسانی دانست و گفت: نظام پرداخت باید مبتنی بر عملکرد، بهرهوری و میزان ارزشآفرینی افراد باشد. تداوم رویههایی که در آن میان افراد پرتلاش و کمکار تفاوتی وجود ندارد، با اصول مدیریت علمی و عدالت سازگار نیست و دانشگاهها میتوانند در طراحی و اصلاح این سازوکارها نقش مؤثری ایفا کنند.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری بر ارتقای مهارتهای نیروی انسانی، اظهار داشت: یکی از خلأهای جدی نظام اداری کشور، فقدان نظام منسجم توسعه شایستگیهای حرفهای و مهارتافزایی کارکنان است؛ موضوعی که باید با مشارکت دانشگاهها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
پزشکیان همچنین توسعه فرهنگ کار تیمی را از الزامات تحول مدیریتی کشور برشمرد و افزود: یکی از چالشهای نظام مدیریتی ما، ضعف در همکاریهای بینفردی و کار تیمی است، در حالی که در الگوهای نوین مدیریت، مسئولیتها به صورت شبکهای، تخصصی و مبتنی بر همکاری تیمی تعریف میشود و مدیران در فرآیندی نظاممند، تجربه حضور در بخشهای مختلف را کسب میکنند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه اصلاح ساختارها همواره با مقاومت و دشواری همراه است، تصریح کرد: مدیریت تغییر، یکی از مهمترین پیشنیازهای تحول در حکمرانی است و دانشگاهها میتوانند با بهرهگیری از دانش روز و ظرفیت علمی خود، نقش محوری در طراحی و راهبری این فرآیند ایفا کنند.
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