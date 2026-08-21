کاملی: افزایش پروازهای فرودگاه بجنورد در دستور کار قرار دارد

علی کاملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر برنامه پروازی روزهای یکشنبه عصر و دوشنبه صبح در مسیر بجنورد-تهران و بالعکس قطعی شده است و تلاش می‌کنیم با افزایش همکاری شرکت‌های هواپیمایی، تعداد پروازهای این مسیر را افزایش دهیم.

وی افزود: تا پایان شهریورماه هدف‌گذاری برای برقراری پنج پرواز در هفته در فرودگاه بجنورد انجام شده است و علاوه بر مسیر تهران، توسعه پرواز به سایر مقاصد نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیر فرودگاه شهدای بجنورد با اشاره به ظرفیت‌های این فرودگاه گفت: تلاش می‌شود با جذب شرکت‌های هواپیمایی و افزایش مسیرهای پروازی، دسترسی مردم خراسان شمالی به شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور بیش از پیش فراهم شود.

کاملی ادامه داد: فرودگاه بجنورد می‌تواند برای ساکنان استان‌های خراسان رضوی، سمنان و گلستان نیز به عنوان یکی از مسیرهای در دسترس برای سفرهای هوایی مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: شهروندان مشهد، نیشابور، سبزوار، شاهرود، سمنان، گرگان، گنبد و مناطق همجوار می‌توانند با استفاده از پروازهای بجنورد-تهران، بدون طی مسافت طولانی برای دسترسی به فرودگاه‌های دیگر، از خدمات هوایی این فرودگاه استفاده کنند.

مدیر فرودگاه شهدای بجنورد گفت: توسعه پروازهای این فرودگاه می‌تواند در تسهیل سفرهای کاری، درمانی و خانوادگی مردم استان و مناطق همجوار موثر باشد و ضمن صرفه‌جویی در زمان، دسترسی سریع‌تر به شبکه حمل‌ونقل هوایی را فراهم کند.

کاملی خاطرنشان کرد: با توجه به نوسان نرخ بلیت، مسافران می‌توانند برای اطلاع از برنامه پروازها و قیمت بلیت، به صورت روزانه سامانه‌های معتبر فروش بلیت را بررسی کنند.

وی افزود: بازگشت فرودگاه شهدای بجنورد به شبکه پروازی کشور، گامی موثر برای تقویت ارتباطات هوایی خراسان شمالی و پاسخ به یکی از مطالبات مهم مردم استان است.