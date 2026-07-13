به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، شرکت ماهواره ای سوار اطلس اعلام کرد که تصاویر ماهواره ای ضبط شده نشان می دهد پایگاه های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس مورد اصابت قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش، یک انبار در پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هدف قرار گرفته و آسیب هایی به مکانی در نزدیکی ساختمان های نظامی آمریکا در پایگاه هوایی العدید قطر وارد آمده است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نیز به این موضوع اشاره کرده است.

پیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از هدف قرار دادن پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه در واکنش به تجاوزات این کشور علیه مناطق مختلف کشورمان خبر داده بود.