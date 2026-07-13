اختلال موقت خطوط تلفن و اینترنت در شهرهای جنوبی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی از انجام عملیات فنی برای ترمیم و بهسازی شبکه فیبر نوری خبر داد و اعلام کرد: بامداد سه‌شنبه، احتمال اختلال موقت در خطوط تلفن همراه، تلفن ثابت، اینترنت و برخی خدمات بانکی در تعدادی از شهرهای جنوبی استان وجود دارد.

روابط عمومی ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی اعلام کرد: در پی خرابکاری در مسیر فیبر نوری ملک‌آباد در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵ و به‌منظور بهسازی، ترمیم و بازگردانی پایداری شبکه ارتباطی زیرساخت، عملیات فنی روی این شبکه بامداد سه‌شنبه ۲۳ تیرماه انجام خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، این عملیات از ساعت ۰۰:۰۱ تا ۰۲:۰۰ بامداد و به مدت دو ساعت ادامه خواهد داشت.

در این بازه زمانی، احتمال بروز اختلال موقت در بخشی از خدمات ارتباطی از جمله خطوط تلفن همراه، تلفن ثابت، اینترنت و دستگاه‌های کارت‌خوان در محدوده ملک‌آباد، تربت حیدریه، گناباد و دیگر شهرهای جنوبی خراسان رضوی وجود دارد.