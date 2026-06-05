احتمال بروز اختلال موقت در شبکه ارتباطی و اینترنت خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی اعلام کرد: در راستای ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی و زیرساختی استان، عملیات فنی و بهسازی طبق زمانبندی زیر انجام خواهد شد:
بازه زمانی انجام عملیات در تمامی مناطق:
ساعت ۰۲:۰۰ الی ٠۷:۰۰ صبح
جدول زمانبندی و مناطق تحت تأثیر:
شنبه ۱۴۰۵/۰۱/۱۶: شهر مشهد
یکشنبه ۱۴۰۵/۰۱/۱۷: شهرستانهای تربتحیدریه، گناباد، تربتجام
دوشنبه ۱۴۰۵/۰۱/۱۸: شهرستانهای قوچان، سبزوار، گناباد
در بازههای زمانی اعلام شده، احتمال بروز اختلال موقت در شبکه ارتباطی و اینترنت ملی و بین الملل اپراتورهای مخابراتی در شهرهای مذکور وجود دارد.
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