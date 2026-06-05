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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۳

احتمال بروز اختلال موقت در شبکه ارتباطی و اینترنت خراسان رضوی

احتمال بروز اختلال موقت در شبکه ارتباطی و اینترنت خراسان رضوی

مشهد- روابط عمومی ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی از احتمال بروز اختلال موقت در شبکه ارتباطی و اینترنت در خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی اعلام کرد: در راستای ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی و زیرساختی استان، عملیات فنی و بهسازی طبق زمان‌بندی زیر انجام خواهد شد:

بازه زمانی انجام عملیات در تمامی مناطق:

ساعت ۰۲:۰۰ الی ٠۷:۰۰ صبح

جدول زمان‌بندی و مناطق تحت تأثیر:

شنبه ۱۴۰۵/۰۱/۱۶: شهر مشهد

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۱/۱۷: شهرستان‌های تربت‌حیدریه، گناباد، تربت‌جام

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۱/۱۸: شهرستان‌های قوچان، سبزوار، گناباد

در بازه‌های زمانی اعلام شده، احتمال بروز اختلال موقت در شبکه ارتباطی و اینترنت ملی و بین الملل اپراتورهای مخابراتی در شهرهای مذکور وجود دارد.

کد مطلب 6851306

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