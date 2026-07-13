خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در روزهایی که فضای کشور در سوگ شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده معظم ایشان آکنده از اندوه و حزن است، مردم شهرستان بیجار نیز با حضور گسترده در آیین گرامیداشت این شهید والامقام، بار دیگر صحنهای از دلدادگی، وفاداری و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی را رقم زدند.
مسجدالحسین(ع) این شهر در ظهر دوشنبه، میزبان مردمی بود که با چشمانی اشکبار و قلبهایی سرشار از ارادت، برای ادای احترام به مقام رهبر شهید گرد هم آمدند.
مسجدالحسین(ع) بیجار؛ میعادگاه مردم در سوگ رهبر
صدای نوحه و مرثیه در فضای مسجدالحسین(ع) بیجار پیچیده بود؛ جایی که اقشار مختلف مردم از پیر و جوان گرفته تا خانوادههای شهدا، ایثارگران، روحانیون، بسیجیان و مسئولان شهرستانی گرد هم آمده بودند تا یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده معظم ایشان را گرامی بدارند.
در این مراسم که با حضور پرشور مردم ولایتمدار دیار گروس برگزار شد، حاضران با قرائت آیاتی از قرآن کریم، ذکر مصیبت اهل بیت(ع)، مرثیهسرایی و سوگواری، ارادت خود را به مقام والای شهدا و رهبران انقلاب اسلامی نشان دادند.
فضای مسجدالحسین(ع) در این آیین، ترکیبی از اندوه و حماسه بود؛ اندوه از فقدان شخصیتی که سالها در مسیر خدمت به انقلاب اسلامی گام برداشت و حماسهای از حضور مردمی که با مشارکت خود نشان دادند پیوند آنان با ارزشهای انقلاب و فرهنگ شهادت همچنان پابرجاست.
مردم حاضر در این مراسم با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب، بر حمایت خود از ولایت فقیه، حفظ وحدت ملی و استمرار مسیر انقلاب اسلامی تأکید کردند.
روایت یک حضور؛ وقتی مردم برای تجدید عهد آمدند
مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی تنها یک آیین سوگواری نبود، بلکه صحنهای از تجدید عهد مردم با آرمانهایی بود که سالها برای تحقق آن تلاش شده است.
در گوشه و کنار مسجد، حضور خانوادههای شهدا و جوانانی که با نگاههای پر از تأمل در مراسم شرکت کرده بودند، جلوهای ویژه به این آیین بخشیده بود.
بسیاری از شرکتکنندگان معتقد بودند حضور در چنین مراسمهایی فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد شخصیتهایی است که نقش مهمی در تاریخ معاصر کشور ایفا کردهاند.
یکی از شرکتکنندگان در این مراسم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما امروز برای عزاداری و احترام به مقام رهبر شهید و خانواده ایشان در اینجا حضور پیدا کردهایم مردم بیجار همیشه در صحنههای مهم انقلاب حضور داشتهاند و امروز هم وظیفه خود دانستند که با حضورشان نشان دهند قدردان خدمات و مجاهدتهای بزرگان انقلاب هستند.
وی افزود: نسلهای مختلف باید بدانند امنیت، استقلال و عزتی که امروز کشور دارد، حاصل تلاش و فداکاری انسانهایی است که عمر خود را برای خدمت به مردم و دفاع از ارزشهای انقلاب گذاشتند.
تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید در سخنرانی مراسم
در ادامه این آیین، سخنرانان استانی و شهرستانی از جمله نماینده ولی فقیه در کردستان و امام جمعه شهرستان بیجار با اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی، مدیریتی و اخلاقی رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر ضرورت شناخت دقیقتر اندیشهها و مسیر حرکت ایشان تأکید کردند.
سخنرانان این مراسم، مدیریت در شرایط دشوار، توجه به استقلال کشور، حمایت از محرومان، تقویت روحیه خودباوری ملی و تأکید بر وحدت جامعه را از جمله ویژگیهای برجسته رهبر شهید عنوان کردند.
همچنین بر این موضوع تأکید شد که ادامه مسیر انقلاب اسلامی نیازمند حفظ همدلی، تقویت امید اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی کشور است.
مداحی و مرثیهسرایی مداحان اهل بیت(ع) نیز بخش دیگری از این مراسم بود که فضای معنوی خاصی در مسجد ایجاد کرد و حاضران را به یاد رشادتها و فداکاریهای بزرگان انقلاب اسلامی انداخت.
بیجار؛ شهر فرهنگ، ایثار و وفاداری
شهرستان بیجار که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در عرصههای مختلف حضور فعالی داشته است، این بار نیز با برگزاری آیینی باشکوه نشان داد که فرهنگ ایثار و شهادت در این منطقه ریشهای عمیق دارد.
حضور خانوادههای معظم شهدا در این مراسم، یادآور نقش مردم این شهرستان در دوران دفاع مقدس و عرصههای مختلف دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی بود.
یکی از اعضای خانواده شهدا که در این مراسم حضور داشت، در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: خانوادههای شهدا بیش از هر کس دیگری اهمیت حفظ یاد و راه شهدا را درک میکنند و ما وظیفه داریم این مسیر را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
وی ادامه داد: برگزاری چنین مراسمهایی باعث میشود جوانان با شخصیتها و ارزشهایی که برای آنها تلاش شده است، بیشتر آشنا شوند.
این شهروند بیجاری تأکید کرد: مردم با حضور خود در این مراسمها نشان میدهند که در کنار انقلاب و ارزشهای آن ایستادهاند و اجازه نمیدهند یاد و خاطره خدمتگزاران این نظام فراموش شود.
نسل جوان پای کار ارزشهای انقلاب
یکی از جلوههای قابل توجه این مراسم، حضور گسترده جوانان بود؛ جوانانی که با حضور در کنار دیگر اقشار جامعه، نشان دادند ارتباط نسل جدید با مفاهیم انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد.
یکی از جوانان حاضر در مراسم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت در این برنامهها فقط یک حضور ظاهری نیست، بلکه فرصتی برای شناخت بیشتر تاریخ انقلاب و شخصیتهایی است که برای سربلندی کشور تلاش کردند.
وی افزود: جوانان امروز باید با مطالعه و شناخت درست، مسیر آینده کشور را بسازند و از تجربههای گذشته برای پیشرفت استفاده کنند.
این جوان بیجاری گفت: وحدت، تلاش و امید به آینده مهمترین درسهایی است که میتوان از زندگی و عملکرد رهبران بزرگ انقلاب گرفت.
تأکید مردم بر ادامه مسیر انقلاب
در پایان این مراسم، شرکتکنندگان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، اعلام کردند که راه خدمت، مقاومت و تلاش برای پیشرفت کشور باید با قدرت ادامه پیدا کند.
حاضران در مسجدالحسین(ع) بیجار، حضور خود را نشانهای از وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی دانستند و بر اهمیت انتقال ارزشهای انقلاب به نسلهای آینده تأکید کردند.
آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیجار، تصویری روشن از پیوند عمیق مردم دیار گروس با فرهنگ ایثار، شهادت و ولایتمداری بود؛ مراسمی که در آن اشکهای سوگ با امید به آینده در هم آمیخت و مردم این شهرستان بار دیگر نشان دادند در بزنگاههای مهم، همراه و همدل در صحنه حضور خواهند داشت.
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