پورذهبی‌: ایستادگی در برابر ظلم مهمترین درس رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی که در مسجدالحسین (ع) بیجار برگزار شد، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب با حضور میلیونی مردم تشییع شد و این حضور باشکوه، جلوه‌ای از عشق، وفاداری و ارادت ملت ایران و آزادگان جهان به این شخصیت بزرگ بود.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب تنها متعلق به ملت ایران نبود، بلکه در میان مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان جایگاه ویژه‌ای داشت و همین محبوبیت موجب شد میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع و بزرگداشت ایشان حضور پیدا کنند.

درس‌های مکتب رهبر شهید برای جامعه اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه مکتب رهبر شهید درس‌های بزرگی برای جامعه اسلامی به همراه دارد، گفت: نخستین درس، پیروی از حق و حرکت در مسیر حقیقت است؛ اگر می‌خواهیم یاد و راه رهبر شهید زنده بماند، باید همواره از حق دفاع کنیم و اجازه ندهیم جامعه از مسیر عدالت و حقیقت فاصله بگیرد.

وی دفاع از دین و ارزش‌های اسلامی را دومین درس این مکتب عنوان کرد و افزود: رهبر شهید در تمام دوران مسئولیت خود با صلابت از اسلام و انقلاب دفاع کرد و امروز نیز وظیفه ماست که با استقامت و بصیرت، همین مسیر را ادامه دهیم و در برابر فشارها و تهدیدها عقب‌نشینی نکنیم.

حجت‌الاسلام پورذهبی مقابله با ظلم و استکبار را سومین درس رهبر شهید انقلاب دانست و تصریح کرد: قرآن کریم مسلمانان را از اطاعت کفار و سلطه‌پذیری نهی کرده است و ملت‌های اسلامی نباید زیر بار ظلم و سلطه مستکبران بروند.

ایستادگی در برابر ظلم از آموزه‌های اسلام

وی ادامه داد: امروز برخی کشورهای عربی با قرار دادن امکانات و پایگاه‌های خود در اختیار آمریکا برای حمله به یک کشور مسلمان، در مسیر سلطه‌پذیری گام برداشته‌اند؛ در حالی که آموزه‌های اسلام، ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از مظلومان را مورد تأکید قرار داده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری را چهارمین ویژگی رهبر شهید انقلاب برشمرد و گفت: رهبر شهید هیچ‌گاه در انجام وظیفه الهی خود تردید نکرد و تا آخرین لحظه عمر با استقامت در مسیر انقلاب ایستاد و سرانجام خود و خانواده‌اش در این راه به فیض شهادت نائل شدند.

حجت‌الاسلام پورذهبی در پایان خاطرنشان کرد: امروز مسئولیت ملت ایران ادامه دادن راه رهبر شهید، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ وحدت و انسجام ملی در مسیر ولایت است.