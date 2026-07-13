شرایط جدید بانک مرکزی برای ترخیص خودروهای جانبازان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه بانک مرکزی در خصوص موضوع شرایط و ضوابط تمدید مهلت واردات خودروی جانبازان بدون اخذ مابه التفاوت ریالی ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: به موجب نامه عمومی شماره ۵/۵۸۶۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تصریح مسئول کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران طی نامه شماره ۹۰۰۱/۸۴/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ مبنی بر ایجاد شرایط اضطرار ناشی از شرایط فعلی کشور (وقوع جن) و جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی خریداران (جانبازان) و نیز مفاد نامه شماره ۷۴۶۵۰۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ مدیر کل صنایع خودرو نیرو محرکه و حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر ضرورت ویرایش ثبت سفارشها (به ویژه به منظور تغییر مدل خودرو بر اساس درخواست جانبازان) و طولانی شدن بررسیهای کارشناسی و تشریفات فنی (که همگی خارج از اراده واردکنندگان است) و همچنین عدم توانایی مالی جانبازان به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت خودروهای جانبازان و نامه شماره ۵۳۰۱۰/۰۴۰/۱۲۴۸۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران، در صورت تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه در تأخیر در ترخیص کالاهای مزبور ناشی از مشکلات اداری و فرآیندها و خارج از کنترل و اراده وارد کنندگان بوده و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز ثبت سفارشهای متعلق به واردات خودرو جانبازان را تأیید نماید؛ با تمدید مهلت بابت خودروهای ترخیص شده تا تاریخ رسید مالیهای مربوطه (بابت کالاهای ترخیص شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ و بابت مواردی که ترخیص نشده باشند؛ با تاریخ رسید مالی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱) بدون اخذ مابه التفاوت ریالی موافقت می شود.

ضمناً چنانچه ابهامی در راستای اجرای مفاد این بخشنامه متصور است لازم است مراتب به منظور تجمیع و انعکاس به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی با این اداره کل مکاتبه شود.