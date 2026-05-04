  اقتصاد
  صنعت و معدن و تجارت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۳

معافیت ثبت‌سفارش خودروهای جانبازی از بررسی سیستمی سهمیه

ثبت‌سفارش خودروهای سواری جانبازی با تأمین ارز کامل پیش از ابتدای ۱۴۰۵ از بررسی سهمیه معاف شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سامانه جامع تجارت، بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش‌های مربوط به واردات خودروهای سواری جانبازی که تأمین کامل ارز آنها تا پیش از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ انجام شده باشد، از فرآیند بررسی سیستمی سهمیه معاف هستند.

همچنین این پرونده‌ها در مرحله ویرایش یا تمدید، تنها در صورتی امکان ادامه روند را خواهند داشت که شروط تعیین‌شده شامل عدم افزایش ارزش پرونده، عدم تغییر حوزه سهمیه، و نیز عدم تغییر محل تأمین ارز و نوع ارز دریافتی رعایت شود.

بر اساس اعلام سامانه، در صورت نقض هر یک از موارد فوق، پرونده از شمول معافیت خارج شده و صدور مجوز برای آن رد خواهد شد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

