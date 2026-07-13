به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای شهر قم و قنوات امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.



علت قرار گرفتن کیفیت هوا در این وضعیت، افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) است که در اندازه‌گیری‌های انجام‌شده به ثبت رسیده است.



بر پایه داده‌های پایش کیفیت هوا، این شرایط می‌تواند سلامت برخی از شهروندان را بیش از سایر افراد تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل رعایت توصیه‌های بهداشتی از سوی گروه‌های حساس ضروری است.



افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، بیماران مبتلا به آسم، کودکان، سالمندان و زنان باردار از جمله گروه‌هایی هستند که در چنین شرایطی باید از انجام فعالیت‌های طولانی‌مدت یا سنگین در خارج از منزل پرهیز کنند.



کاهش حضور غیرضروری در فضای باز و محدود کردن فعالیت‌های بدنی سنگین می‌تواند از بروز آثار نامطلوب ناشی از آلودگی هوا برای این گروه‌ها جلوگیری کند.



وضعیت اعلام‌شده بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و مطابق داده‌های ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا در شهر قم و قنوات است.

