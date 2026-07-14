به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، در حالی که نظرها پیرامون فیلم «مایکل» بسیار متفاوت بود و برخی فکر می‌کردند این فیلم شکست خواهد خورد و برخی دیگر معتقد بودند که جنجال‌های پیرامون این شخصیت، نقطه ضعف آن خواهد بود، اما «مایکل» اکنون یک فیلم یک میلیارد دلاری است.

فیلم زندگینامه‌ای مایکل جکسون ساخته آنتوان فوکوا دیروز (شنبه به وقت محلی به این نقطه عطف رسید و آن را به اولین فیلم زندگینامه‌ای بدل کرد که به مرز یک میلیارد دلار رسیده است.

در عین حال بازی جعفر جکسون (که اولین نقش‌آفرینی‌اش است) در نقش عمویش و دست یافتن به چنین موفقیت بزرگی، قابل توجه است و حتی برخی معتقدند که نامزدی این فیلم در اسکار حتمی است.

این فیلم در حالی شکل گرفت که استودیوها از ساخت آن خودداری کرده بودند و لاینزگیت تنها استودیویی بود که برای حمایت از این پروژه پا جلو گذاشت و حالا با این فیلم اولین فیلم میلیارد دلاری این استودیو رقم خورده است و ریسک مالی آن نتیجه داد. این فیلم همچنین برای بنیاد جکسون یک شاهکار بود، زیرا برند این خواننده فقید را احیا و در عین حال تابستان امسالِ سینماها را زنده کرد.

بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که این فیلم به دلیل جنجال‌های پیرامون شخصیت جکسون شکست خواهد خورد و حتی یکی از کاربران ردیت قول داده بود که اگر فیلم به رقم یک میلیارد دلار برسد، یک کفش خواهد خورد!!

منتقدان ابتدا محبوبیت جهانی مایکل جکسون را دست کم گرفتند، در حالی که این محبوبیت همه نقدهای وحشتناک را شکست داد که شامل امتیاز ۳۸ درصد در راتن تومیتوز و ۳۹ درصد در متاکریتیک بود. موفقیت فروش فیلم آنقدر مهم است که اهمیت نظر منتقدان را زیر سوال برد.

حالا این سؤال باقی می‌ماند: دنباله فیلم چگونه خواهد بود؟ زیرا ساخت «مایکل ۲» اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، به خصوص با ۳۰ درصد از فیلم که قبلاً فیلمبرداری شده است. این فیلم کدام دوره حرفه‌ای جکسون را می‌تواند بدون برانگیختن خشم بنیاد جکسون پوشش دهد؟ فیلم اول تا سال ۱۹۸۸ و درست پس از انتشار «Bad» را در برمی‌گیرد که اخباری که بقیه دوران حرفه‌ای جکسون را تحت تأثیر قرار داد، هنوز مطرح نشده بود.

گزارش‌ها حاکی از این است که دنباله این فیلم اواخر ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ فیلمبرداری خواهد شد و هنوز صحبتی درباره اینکه آیا فوکوا دوباره کارگردانی را انجام خواهد داد نشده است.