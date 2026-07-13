کشف فلزیاب غیرمجاز در کامیاران؛ یک متخلف به مراجع قضایی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نوری ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت مشکوک در زمینه نگهداری و استفاده از تجهیزات غیرمجاز، موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در جریان گشتزنی مأموران انتظامی شهرستان، یک دستگاه خودروی سواری مورد ظن قرار گرفت و پس از انجام بررسیهای لازم، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز به همراه تجهیزات و متعلقات مربوطه از این خودرو کشف و ضبط شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کامیاران ادامه داد: در این عملیات، یک فرد بومی شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
استفاده از فلزیاب بدون مجوز جرم است
نوری با تأکید بر ضرورت صیانت از محوطهها و آثار تاریخی شهرستان، اظهار کرد: استفاده از دستگاههای فلزیاب، خرید، فروش و نگهداری این تجهیزات تنها با دریافت مجوزهای قانونی از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان امکانپذیر است.
وی افزود: هرگونه استفاده غیرمجاز از این تجهیزات که زمینهساز حفاریهای غیرقانونی، تخریب محوطههای تاریخی و تعرض به آثار فرهنگی شود، طبق قانون با برخورد مراجع قضایی و انتظامی همراه خواهد بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کامیاران خاطرنشان کرد: حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند همکاری و مشارکت عمومی است و شهروندان میتوانند نقش مهمی در جلوگیری از تخریب آثار تاریخی ایفا کنند.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با حفاری غیرمجاز، خرید و فروش تجهیزات فلزیاب یا تعرض به محوطههای تاریخی، موضوع را در اسرع وقت به اداره میراثفرهنگی یا مراجع انتظامی اطلاع دهند.
شهرستان کامیاران با برخورداری از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی متعدد، یکی از مناطق دارای اهمیت در حوزه میراث فرهنگی استان کردستان به شمار میرود و حفاظت از آثار و محوطههای تاریخی آن نیازمند نظارت مستمر و همراهی دستگاههای مسئول و مردم است.
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