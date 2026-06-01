 ۲ حفار غیرمجاز در نطنز حین عملیات حفاری دستگیر شدند

هاجر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته، دهم خردادماه، گزارشی از سوی اداره محیطزیست شهرستان مبنی بر احتمال انجام حفاری غیرمجاز در یکی از مناطق نطنز دریافت شد که بلافاصله پس از وصول این گزارش، تیمی از یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان برای بررسی موضوع و انجام تحقیقات میدانی به محل اعزام شد.
وی افزود: پس از حضور نیروهای یگان حفاظت در منطقه و انجام بررسیهای اولیه، هماهنگی لازم با کلانتری محل و همچنین محیطبانان منطقه کرکس انجام شد و در ادامه، عملیات مشترکی برای شناسایی و برخورد با افراد متخلف در دستور کار قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز ادامه داد: در جریان این عملیات غافلگیرانه، مأموران موفق شدند دو نفر از حفاران غیرمجاز را در حین انجام عملیات حفاری شناسایی و دستگیر کنند. همچنین ادوات و تجهیزات مورد استفاده در حفاری نیز کشف و ضبط شد.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور تصریح کرد: حفاریهای غیرمجاز یکی از مهمترین تهدیدها علیه آثار و محوطههای تاریخی به شمار میرود و برخورد با اینگونه اقدامات، نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و نهادهای حفاظتی است.
شریفی خاطرنشان کرد: حفاظت از میراثفرهنگی تنها وظیفه یک دستگاه خاص نیست، بلکه یک مسئولیت عمومی و ملی است و مشارکت مردم، نهادهای محلی و دستگاههای مرتبط در گزارشدهی و پیشگیری از تخلفات میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از آسیب به داشتههای تاریخی و فرهنگی ایفا کند.
امیرارسلان کبیری رهنی، مسئول یگان حفاظت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز نیز در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای عوامل دستگیرشده پرونده قضائی تشکیل شده و این موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.
وی افزود: یگان حفاظت میراثفرهنگی با جدیت هرگونه تعرض، تخریب و حفاری غیرمجاز در محوطهها و عرصههای تاریخی را رصد میکند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
مسئول یگان حفاظت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز با اشاره به تبعات قانونی اینگونه جرایم گفت: هرگونه حفاری و کاوش با هدف دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی، طبق قانون ممنوع است و مرتکبان آن علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه به نفع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و نیز ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت، به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میشوند.
