فرزادی:۶۰ تن زباله از یک منزل مسکونی در بجنورد خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی فرزادی اظهار کرد: در جریان بازدیدهای میدانی و بررسی مشکلات سطح شهر، همکاران اجرایی این سازمان با دپوی مجدد حجم قابل توجهی زباله در یک منزل مسکونی واقع در کوچه اوقاف مواجه شدند که انتشار بوی نامطبوع و ایجاد مزاحمت برای ساکنان محله را به دنبال داشت.

وی گفت: پس از شناسایی این وضعیت، نیروهای اجرایی سازمان بلافاصله در محل حاضر شدند و با انجام عملیات پاکسازی، حدود ۶۰ تن زباله از این ملک خارج کردند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بجنورد افزود: پس از تخلیه زباله‌ها، عملیات رفت‌وروب و پاکسازی کامل محل به‌صورت ویژه انجام شد تا آثار آلودگی و مشکلات بهداشتی ناشی از دپوی زباله برطرف شود.

وی با اشاره به پیگیری قانونی این موضوع گفت: برای مالک این ملک در دادستانی پرونده تشکیل شده و موضوع تا رفع کامل این معضل و طی شدن مراحل قانونی با جدیت دنبال خواهد شد.