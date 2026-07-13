  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

فرزادی:۶۰ تن زباله از یک منزل مسکونی در بجنورد خارج شد

فرزادی:۶۰ تن زباله از یک منزل مسکونی در بجنورد خارج شد

بجنورد- رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بجنورد از خروج ۶۰ تن زباله از یک منزل مسکونی خبر داد و گفت: برای مالک این ملک به دلیل دپوی گسترده زباله و ایجاد مزاحمت پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی فرزادی اظهار کرد: در جریان بازدیدهای میدانی و بررسی مشکلات سطح شهر، همکاران اجرایی این سازمان با دپوی مجدد حجم قابل توجهی زباله در یک منزل مسکونی واقع در کوچه اوقاف مواجه شدند که انتشار بوی نامطبوع و ایجاد مزاحمت برای ساکنان محله را به دنبال داشت.

وی گفت: پس از شناسایی این وضعیت، نیروهای اجرایی سازمان بلافاصله در محل حاضر شدند و با انجام عملیات پاکسازی، حدود ۶۰ تن زباله از این ملک خارج کردند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بجنورد افزود: پس از تخلیه زباله‌ها، عملیات رفت‌وروب و پاکسازی کامل محل به‌صورت ویژه انجام شد تا آثار آلودگی و مشکلات بهداشتی ناشی از دپوی زباله برطرف شود.

وی با اشاره به پیگیری قانونی این موضوع گفت: برای مالک این ملک در دادستانی پرونده تشکیل شده و موضوع تا رفع کامل این معضل و طی شدن مراحل قانونی با جدیت دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6886787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها