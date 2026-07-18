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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۹

محکومیت بیش از ۲ میلیارد ریالی بابت نگهداری ماینر قاچاق در گیلان

محکومیت بیش از ۲ میلیارد ریالی بابت نگهداری ماینر قاچاق در گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۲ میلیارد ریالی برای نگهداری ماینر قاچاق در استان خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها گفت: شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده قاچاق ۸ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینر قاچاق، متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد .

به گفته امینی ماموران پلیس امنیت اقتصادی حسب گزارش ماموران اداره برق در منزل مسکونی ماینرهای قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6891098

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