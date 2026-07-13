به گزارش خبرگزاری مهر، ملک محمد نجفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران در این نشست با تأکید بر اهمیت نقش معاونت توسعه در پشتیبانی از مأموریت‌های اصلی سازمان، اظهار کرد: شناخت دقیق مسائل موجود، استفاده از ظرفیت کارشناسان و مدیران و تقویت ارتباط مستقیم میان مدیریت و بدنه اجرایی، زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد سازمان خواهد بود.

وی بر ضرورت هم‌افزایی میان ادارات، پیگیری نظام‌مند مشکلات، ارائه راهکارهای عملیاتی و حرکت به سمت اصلاح فرآیندها و تسهیل امور تأکید کرد و خواستار آن شد که موضوعات مطرح‌شده در این جلسه در چارچوب اولویت‌بندی مشخص، بررسی و برای رفع آن‌ها اقدامات لازم انجام شود.

در این نشست، روسای ادارات معاونت توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت‌های خود، به بیان مهم‌ترین چالش‌ها، موانع اجرایی، نیازمندی‌های تخصصی و موضوعات مرتبط با حوزه‌های کاری خود پرداختند. همچنین مسائل و مشکلات موجود در فرآیندهای اداری، هماهنگی‌های بین‌واحدی، تأمین منابع مورد نیاز و ضرورت بهبود برخی رویه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روسای ادارات همچنین به بیان برخی مسائل و دغدغه‌های شخصی و اداری خود پرداختند که با رویکرد حمایتی و شنیدن دیدگاه‌های همکاران مورد توجه معاون توسعه مدیریت قرار گرفت. تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی، توجه به شرایط و دغدغه‌های کارکنان و ایجاد محیط کاری مناسب از دیگر محورهای مطرح‌شده در این بخش بود.

این جلسه در راستای تقویت تعامل مدیریتی، افزایش مشارکت مدیران در تصمیم‌سازی‌ها و ایجاد بستر مناسب برای حل مسائل جاری معاونت توسعه مدیریت برگزار شد و مقرر شد موارد مطرح‌شده پس از بررسی کارشناسی، در برنامه‌های بهبود و اقدامات اجرایی معاونت مورد توجه قرار گیرد.