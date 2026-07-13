مراکز رفع نقص کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌ ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۴۰۵ در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.

کارت شرکت در آزمون‌ ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۴۰۵ از امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در نشانی https://register۱.sanjesh.org/nrgarshad۴۰۵/ منتشر شده است.

متقاضیان هر یک‌ از کدرشته‌های امتحانی‌ لازم‌ است‌ به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه کنند. محل برگزاری آزمون متقاضیان با توجه به شهرستان درج شده در بند ۳۵ تقاضانامه ثبت‌نامی آنان است.

چنانچه‌ در رابطه با بند توان‌خواهی (معلولیت) اختلافی مشاهده می‌شود، ضروری است در روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ با در دست داشتن گواهی تأیید معلولیت از سازمان بهزیستی به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه شود (آدرس واحدهای رفع نقص).

در صورتی که‌ در رابطه‌ با سایر مندرجات‌ کارت شرکت در آزمون از جمله نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی (معدل بر اساس مفاد بند «د‍» مندرج در اطلاعیه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام انجام شده اشکالی‌ مشاهده‌ می‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور از تاریخ ۲۲ تیر تا ۲۶ تیر منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و موارد مربوط اصلاح شود.

مراکز رفع نقص کارت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵

آذربایجان شرقی. آذرشهر: دانشگاه شهید مدنی. اسکو: دانشگاه پیام نور مرکز اسکو. اهر: دانشگاه آزاداسلامی واحد اهر. بناب: دانشگاه بناب. تبریز: دانشگاه تبریز. مراغه: دانشگاه مراغه. مرند: دانشکده فنی و مهندسی مرند. میانه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.

آذربایجان غربی. ارومیه: دانشگاه ارومیه. بوکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان. خوی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی. سلماس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس. ماکو: دانشگاه پیام نور مرکز ماکو. مهاباد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد. میاندوآب: مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب.

اردبیل. اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی. خلخال: دانشگاه پیام نور مرکز خلخال. پارس آباد: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط. مشکین شهر: دانشگاه پیام نور مرکز مشکین شهر.

اصفهان. اصفهان: دانشگاه اصفهان. خمینی شهر: موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی خمینی شهر. شاهین شهر: دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر. شهرضا: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. فلاورجان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان. کاشان: دانشگاه کاشان. گلپایگان: دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان. لنجان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان. مبارکه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه. نجف آباد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

البرز. نظرآباد: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط. کرج: دانشگاه خوارزمی. ساوجبلاغ: دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد.

ایلام. ایلام: دانشگاه ایلام. دره شهر: مرکزعلمی کاربردی دره شهر.

بوشهر. بوشهر: دانشگاه خلیج فارس بوشهر. دشتستان، جم: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط. کنگان: دانشگاه پیام نور مرکز کنگان.

تهران. تهران: دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره. ورامین: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. قرچک: دانشگاه پیام نور مرکز قرچک (ورامین). پاکدشت، رباط کریم، شهریار، قدس، ملارد و اسلامشهر: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط. پردیس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس. دماوند: دانشگاه پیام نور مرکز دماوند. ری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

چهارمحال و بختیاری. لردگان، فارسان: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط. بروجن: دانشگاه پیام نور مرکز بروجن. شهرکرد: دانشگاه شهرکرد.

خراسان جنوبی. بیرجند: دانشگاه بیرجند. طبس: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط. فردوس: دانشگاه پیام نور مرکز فردوس. قائنات: دانشگاه بزرگمهر قائنات.

خراسان رضوی. تربت جام: مجتمع آموزش عالی تربت جام. تربت حیدریه: دانشگاه تربت حیدریه. سبزوار: دانشگاه حکیم سبزواری. قوچان: دانشگاه صنعتی قوچان. کاشمر: مرکز آموزش عالی کاشمر. گناباد: مجتمع آموزش عالی گناباد. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. نیشابور: دانشگاه نیشابور.

خراسان شمالی. اسفراین: دانشگاه پیام نور مرکز اسفراین. بجنورد: دانشگاه بجنورد. شیروان: آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شیروان (پروفسور حسابی).

خوزستان. آبادان، اندیمشک، ایذه، شوش، بندر ماهشهر، مسجد

سلیمان: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط. اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز. بهبهان: دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان. خرمشهر: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. دزفول: دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول. دشت آزادگان: دانشگاه آزاد واحددشت آزادگان. سوسنگرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد. رامهرمز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز. شوشتر: دانشگاه پیام نور مرکز شوشتر.

زنجان. ابهر: دانشگاه پیام نور مرکز ابهر. خدابنده: دانشگاه پیام نور مرکز خدابنده (قیدار). زنجان: دانشگاه زنجان.

سمنان. دامغان: دانشگاه دامغان. سمنان: دانشگاه سمنان. شاهرود: دانشگاه صنعتی شاهرود.

سیستان و بلوچستان. ایرانشهر: دانشگاه ولایت ایرانشهر. خاش: دانشگاه پیام نور مرکز خاش. چابهار: دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار. نیک شهر: دانشگاه پیام نور مرکز نیک شهر. زابل: دانشگاه زابل. زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان. سراوان: دانشگاه سراوان.

فارس. داراب: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب. مرودشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. لارستان: مرکز آموزش عالی لار. اقلید: مرکز آموزش عالی اقلید. جهرم: دانشگاه پیام نور مرکز جهرم. شیراز: دانشگاه شیراز. فسا: دانشگاه فسا. فیروزآباد: دانشگاه پیام نور مرکز فیروزآباد. کازرون: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون. لامرد: مرکز آموزش عالی لامرد. ممسنی: دانشگاه پیام نور مرکز نورآباد ممسنی.

قزوین. شهر صنعتی البرز: موسسه آموزش عالی کار قزوین. تاکستان: دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان. قزوین: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

قم. قم: دانشگاه قم .

کردستان. سقز، مریوان: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط. سنندج: دانشگاه کردستان.

کرمان. بم: مجتمع آموزشی عالی بم. جیرفت: دانشگاه جیرفت. رفسنجان: دانشگاه ولی عصر(عج). زرند: مجتمع آموزش عالی زرند. سیرجان: دانشگاه صنعتی سیرجان. کرمان: دانشگاه شهیدباهنر کرمان.

کرمانشاه. اسلام آباد غرب: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط. کرمانشاه: دانشگاه رازی کرمانشاه.

کهگیلویه و بویر احمد. یاسوج (بویراحمد): دانشگاه یاسوج. کهگیلویه (دهدشت): دانشگاه پیام نور مرکز دهدشت. گچساران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.

گلستان. گرگان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. گنبد کاووس: دانشگاه گنبدکاووس.

گیلان. رودسر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر. انزلی: دانشگاه آزاد واحد بندرانزلی. رشت: دانشگاه گیلان. طوالش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش. لنگرود: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط. لاهیجان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق گیلان (لاهیجان).

لرستان. دلفان، سلسله، کوهدشت: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط. دورود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود. بروجرد: دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره). الیگودرز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز. خرم آباد: دانشگاه لرستان.

مازندران. آمل: دانشگاه فناوری های نوین آمل. بابل: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. بابلسر: دانشگاه مازندران. بهشهر: دانشگاه علم و فناوری مازندران. تنکابن: موسسه آموزش عالی آیندگان. چالوس: دانشکده میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری چالوس. ساری: دانشگاه ملی مهارت مازندران. قائمشهر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر. نکا: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا. نور: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور. نوشهر: دانشکده میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نوشهر.

مرکزی. اراک: دانشگاه اراک. خمین، ساوه: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط

هرمزگان. میناب: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ذیربط. بندرعباس: دانشگاه هرمزگان. بندرلنگه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه. کیش: پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران. قشم: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم.

همدان. ملایر: دانشگاه ملایر. نهاوند: دانشگاه نهاوند. همدان: دانشگاه بوعلی سینا همدان.

یزد. اردکان: دانشگاه اردکان. میبد: دانشگاه میبد. یزد: دانشگاه یزد.