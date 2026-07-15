۴۱۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان تاکستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلمانی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامهریزی و توسعه شهرستان تاکستان اظهار کرد: اعتبارات شهرستان تاکستان در سال جاری با رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال گذشته به ۴۱۰ میلیارد تومان رسیده و در قالب ۶ فصل میان ۳۷ دستگاه اجرایی توزیع شده است.
وی افزود: بیشترین سهم این اعتبارات به دستگاههای اولویتدار از جمله شرکت آب و فاضلاب، اداره راهداری و حملونقل جادهای، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، اداره دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره ورزش و جوانان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یافته است.
فرماندار تاکستان تصریح کرد: ۸۱ درصد مجموع اعتبارات شهرستان به این دستگاهها اختصاص یافته تا اجرای طرحهای اولویتدار در حوزههای زیرساختی، خدماتی و عمرانی با سرعت بیشتری دنبال شود.
سلمانی با تأکید بر لزوم تکمیل طرحهای نیمهتمام خاطرنشان کرد: در سال جاری هیچ پروژه جدیدی تعریف نشده و سیاست اصلی، تأمین اعتبار برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا است.
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