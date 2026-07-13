به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه بیرانوند با اشاره به استقبال گسترده دانشآموزان از این رویداد قرآنی اظهار کرد: امسال بیش از ۸۰۰ دانشآموز مدارس استعدادهای درخشان استان در مرحله آموزشگاهی سیویکمین کنگره سراسری قرآن کریم شرکت کردند که از این تعداد، ۷۵ نفر به مرحله استانی رشتههای آوایی راه یافتند و پس از رقابتی علمی، معنوی و تخصصی، ۵۵ دانشآموز جواز حضور در مرحله قطبی این کنگره را کسب کردند.
رقابت در چهار مرحله با محوریت مفاهیم و آوایی
وی با بیان اینکه کنگره قرآن مدارس سمپاد در چهار مرحله آموزشگاهی، استانی، قطبی و کشوری برگزار میشود، افزود: این رویداد در دو بخش مفاهیم و آوایی طراحی شده است که بخش آوایی شامل رشتههای حفظ ۱۰ جزء، حفظ کل قرآن کریم، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل است و بخش مفاهیم نیز با محورهای تربیتی، فرهنگی و قرآنی ویژه دانشآموزان برگزار میشود.
رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد: برگزاری این رقابتها علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه شناسایی استعدادهای قرآنی دانشآموزان و تقویت مهارتهای علمی، معنوی و فرهنگی آنان را فراهم میکند.
تربیت نسلی نخبه با هویت قرآنی
بیرانوند با تأکید بر اینکه رسالت مدارس استعدادهای درخشان تنها محدود به پرورش نخبگان علمی نیست، گفت: یکی از مهمترین مأموریتهای مدارس سمپاد، تربیت نسلی مؤمن، اخلاقمدار، مسئولیتپذیر و برخوردار از هویت قرآنی است و برگزاری چنین برنامههایی در همین راستا دنبال میشود.
وی افزود: انس با قرآن کریم نقش مهمی در رشد فکری، اخلاقی و معنوی دانشآموزان دارد و حضور در کنگرههای قرآنی، فرصتی ارزشمند برای شکوفایی استعدادهای قرآنی، تقویت روحیه خودباوری و ترویج فرهنگ قرآنی در میان دانشآموزان مستعد فراهم میآورد.
قدردانی از عوامل اجرایی و آرزوی موفقیت برای نمایندگان استان
رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش لرستان در پایان از همکاری مدیران مدارس، مربیان، داوران و دستاندرکاران برگزاری این کنگره قدردانی کرد و گفت: امیدواریم دانشآموزان راهیافته به مرحله قطبی و پس از آن مرحله کشوری، همانند سالهای گذشته با کسب عناوین برتر، افتخار دیگری برای استان لرستان در عرصه فعالیتهای قرآنی رقم بزنند.
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