به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حسینعلی شهریاری در مراسم سوگواری جامعه سلامت، با اشاره به حمایتهای انجامشده از حوزه بهداشت و درمان، اظهار کرد: هر زمان که در حوزه سلامت با مشکل مواجه میشدیم، به محضر رهبر انقلاب مراجعه میکردیم و ایشان هیچگاه از حمایت جامعه پزشکی دریغ نداشتند و همواره این قشر را مورد تفقد قرار میدادند.
وی افزود: شاید جامعه پزشکی آنگونه که شایسته بود قدر این حمایتها را ندانست و یا بسیار دیر متوجه شد که چه سرمایهای را از دست داده است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مشکلات حوزه دارو در سالهای گذشته، گفت: هر زمان که در کمیسیون بهداشت و درمان درباره کمبود دارو یا تأمین ارز با مشکل روبهرو میشدیم، موضوع را به صورت محرمانه مطرح میکردیم و در دو نوبت، هر بار یک میلیارد دلار برای رفع مشکلات دارویی اختصاص یافت که نقش مهمی در مدیریت بحرانهای حوزه سلامت داشت.
شهریاری همچنین با اشاره به دوران شیوع کرونا، اظهار کرد: در آن مقطع اعتماد ویژهای به توان داخلی و جامعه علمی و پزشکی کشور وجود داشت و حمایت از تولید داخلی و ظرفیت دانشمندان ایرانی مورد تأکید قرار گرفت.
وی با بیان اینکه جامعه پرستاری نیز از حمایتهای ویژه برخوردار بود، تصریح کرد: در دوران کرونا و پس از آن، دو بار دیدار با جامعه پرستاری انجام شد و همچنین دولت مکلف شد تعرفهگذاری خدمات پرستاری را اجرایی و منابع آن را تأمین کند تا بخشی از مطالبات این قشر برطرف شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تأکید کرد: حوزه سلامت همواره از حمایتهای ویژه برخوردار بود و این حمایتها در مقاطع حساس، از جمله تأمین منابع دارویی، مدیریت کرونا و پیگیری مطالبات جامعه پرستاری، نقش مؤثری در عبور نظام سلامت از شرایط دشوار ایفا کرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعطیلی چهارماهه مجلس، گفت: مردم از نمایندگان انتظار دارند صدایشان از تریبون مجلس شنیده شود و ادامه این وضعیت قابل قبول نیست.
شهریاری اظهار کرد: آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس، یکی از مهمترین وظایفش نظارت بر امور مجلس است، اما با پذیرش مسئولیت اجرایی، امروز نمایندگان در برابر مطالبات مردم با دشواری مواجه شدهاند.
وی افزود: هر روز در میان مردم مورد سؤال و انتقاد قرار میگیریم که چرا مجلس تعطیل است. ما هرچه توضیح میدهیم که در این زمینه نقشی نداشتهایم، افکار عمومی این موضوع را نمیپذیرد و نمایندگان را مسئول میداند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به جایگاه مجلس در قانون اساسی تصریح کرد: برخلاف بسیاری از کشورها، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انحلال مجلس پیشبینی نشده و حتی در شرایط جنگ نیز مجلس باید تشکیل جلسه دهد و تنها با رأی سهچهارم نمایندگان امکان تصمیمگیری درباره تعویق انتخابات وجود دارد.
شهریاری ادامه داد: اگرچه نمایندگان در این مدت وظایف نظارتی خود را دنبال کردهاند، اما مهمترین وظیفه مجلس قانونگذاری است و مردم انتظار دارند نمایندگان از تریبون رسمی مجلس مطالبات آنان را مطرح کنند.
وی با بیان اینکه اعتراضات مردمی و انتقادها در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی متوجه مجلس و رئیس آن است، گفت: ما نیز این پرسشها را از آقای دکتر قالیباف مطرح خواهیم کرد که چه اتفاقی افتاده است. البته معتقدیم ایشان مسئولیتهای خود را انجام میدهد، اما افکار عمومی این توضیحات را کافی نمیداند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: مجلس باید هرچه سریعتر فعالیت عادی خود را از سر بگیرد، چرا که نمایندگان باید از تریبون مجلس با مردم سخن بگویند و پیگیر مطالبات آنان باشند. ما در کنار مردم هستیم و در متن جامعه حضور داریم.
در ادامه؛ رئیسکرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم سوگواری جامعه سلامت برای رهبر شهید گفت: نکته مهمی که باید روی آن کار کنیم، نظرات فقهی مترقی رهبر شهید است که منجر به توسعه چشمگیری در علوم جدید شد؛ از جمله در حوزه ناباروری، علوم، تکنولوژی، نانو و دیگر موارد.
وی افزود: اگر حمایتها و خصوصا نظرات فقهی ایشان نبود، بسیاری از این پیشرفتها رخ نمیداد. این نیز وظیفه ماست که اکنون آنها را نهادینه کنیم؛ یعنی جمعآوری و بررسیشان و ادامه این مسیر.
به گفته رئیسکرمی؛ کار دیگری که باید بکنیم این است که تلاش کنیم حتی اگر شده یک نفر از جوانان خوب، مستعد و نابغهمان که به هر دلیلی میخواهند مهاجرت کنند، نگذاریم این اتفاق بیفتد. باید در آنها انگیزه و امید ایجاد کنیم و اگر توانستیم تعداد مهاجرتکنندگان از این جمع را حتی به یک نفر کاهش دهیم، فکر میکنم خدمت بزرگی به مردم کردهایم و فرمایشات ایشان را اجرا کردهایم.
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