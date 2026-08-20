فولاد امیرکبیر کاشان؛ یک گام دیگر در مسیر مدیریت هوشمند آب و انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، فولاد امیرکبیر کاشان با تمدید گواهینامههای سیستمهای مدیریت انرژی و مدیریت بازدهی آب، بار دیگر بر رویکرد خود برای کاهش مصرف منابع و حرکت در مسیر توسعه پایدار تأکید کرد.
فرآیند ممیزی خارجی این دو سیستم مدیریتی توسط تیم ممیزی شرکت SGS انجام شد؛ فرآیندی که طی آن مستندات، شواهد اجرایی، شاخصهای عملکرد، برنامههای بهبود و همچنین بخشهای عملیاتی و پشتیبانی شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نتیجه این ارزیابیها، تأیید انطباق کامل الزامات استانداردهای مدیریت انرژی و بازدهی آب با فعالیتهای فولاد امیرکبیر کاشان و در نهایت تمدید گواهینامههای مربوطه بود.
در جریان جلسه اختتامیه این ممیزی، سرممیز با اشاره به نتایج ارزیابیها، استقرار مؤثر الزامات استانداردها و رویکرد نظاممند شرکت در بهبود مستمر را از نقاط قوت فولاد امیرکبیر کاشان عنوان کرد.
پایش و کنترل مصرف انرژی و منابع آبی، تلاش برای بهینهسازی مصرف، هماهنگی میان واحدهای فنی و اجرایی و توجه به برنامههای بهبود، از جمله مواردی بود که در این ارزیابی مورد توجه قرار گرفت.
تمدید این گواهینامهها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مدیریت مصرف آب و انرژی برای صنایع، بهویژه در مناطق کمآب، تنها یک الزام استانداردی نیست و به یکی از ضرورتهای اصلی استمرار تولید و توسعه پایدار تبدیل شده است.
فولاد امیرکبیر کاشان نیز با تکیه بر عملکرد واحد بهینهسازی و مدیریت انرژی، کمیته آکا (آب، کربن و انرژی) و همکاری سایر واحدهای شرکت، تلاش کرده است مدیریت منابع را از سطح یک الزام اداری فراتر برده و آن را در فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی خود دنبال کند.
تمدید این دو گواهینامه را میتوان گامی در مسیر ارتقای بهرهوری، صیانت از منابع آبی و انرژی و تقویت رویکردهای زیستمحیطی و توسعه پایدار در این مجموعه صنعتی دانست؛ مسیری که تداوم آن میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای مصرف منابع و افزایش بهرهوری تولید ایفا کند.
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