به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش جایگاه و کارکرد علوم اسلامی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: تمام لایههای الهیاتی شدن امور اجتماعی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب به نگاه عمیق قرآنی ایشان برمیگردد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بیش از همه در تاریخ اسلام امامین انقلاب به مباحث الهیاتی در عرصه اجتماع ونقش آفرینی آن توجه داشتهاند.
و با اشاره به اصول الهیات اجتماعی امام شهید گفت: توحید باید در حکمرانی و کنش نیز تجلی یابد این نکته بهویژه در مباحث الهیات اجتماعی امام شهید آشکار است.
خسروپناه ادامه داد: رهبر شهید انقلاب در طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مباحث کلامی خود را از ایمان آغاز میکنند و سیر بحث را بهگونهای پیش برده که ایمان، توحید، نبوت و ولایت را دربرمیگیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: امام شهید با تکیه بر معنای لغوی ولایت آن را پیوند ناگسستنی با خدا و اولیای الهی معنا میکنند.
وی افزود: لازمه این معنا از ولایت، حکمرانی مردمی است نظریهای که ریشه در معنای ولایت دارد.
خسروپناه گفت: جهاد در فقه معمولا به جهاد ابتدایی یا دفاعی با کفار و منافقان محدود شده است اما امام شهید برای نخستینبار، جهاد را از یک مفهوم فقهی به یک مفهوم الهیاتی و معرفتی توسعه داده و آن را در عرصههای علمی، فرهنگی و اقتصادی نیز جاری ساختند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: میتوان ادعا کرد که تمام مولفههای الگوی حکمرانی رهبر شهید از جمله حکمرانی فرهنگی، دفاعی، علمی، اقتصادی و سیاسی بر پایه کاربست توحید، ایمان، ولایت و جهاد در عرصه اجتماع استوار است.
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