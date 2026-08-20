به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش جایگاه و کارکرد علوم اسلامی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: تمام لایه‌های الهیاتی شدن امور اجتماعی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب به نگاه عمیق قرآنی ایشان برمی‌گردد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بیش از همه در تاریخ اسلام امامین انقلاب به مباحث الهیاتی در عرصه اجتماع ونقش آفرینی آن توجه داشته‌اند.

و با اشاره به اصول الهیات اجتماعی امام شهید گفت: توحید باید در حکمرانی و کنش نیز تجلی یابد این نکته به‌ویژه در مباحث الهیات اجتماعی امام شهید آشکار است.

خسروپناه ادامه داد: رهبر شهید انقلاب در طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مباحث کلامی خود را از ایمان آغاز می‌کنند و سیر بحث را به‌گونه‌ای پیش برده که ایمان، توحید، نبوت و ولایت را دربرمی‌گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: امام شهید با تکیه بر معنای لغوی ولایت آن را پیوند ناگسستنی با خدا و اولیای الهی معنا می‌کنند.

وی افزود: لازمه این معنا از ولایت، حکمرانی مردمی است نظریه‌ای که ریشه در معنای ولایت دارد.

خسروپناه گفت: جهاد در فقه معمولا به جهاد ابتدایی یا دفاعی با کفار و منافقان محدود شده است اما امام شهید برای نخستین‌بار، جهاد را از یک مفهوم فقهی به یک مفهوم الهیاتی و معرفتی توسعه داده و آن را در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی نیز جاری ساختند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: می‌توان ادعا کرد که تمام مولفه‌های الگوی حکمرانی رهبر شهید از جمله حکمرانی فرهنگی، دفاعی، علمی، اقتصادی و سیاسی بر پایه کاربست توحید، ایمان، ولایت و جهاد در عرصه اجتماع استوار است.