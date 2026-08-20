نگاهی به شتاب زندگی در نمایشگاه «در امتداد زمان»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم «در امتداد زمان» به مدیریت هنری مژده حسنی در جریان برگزاری رویداد «ماه هنر تهران»، عصر جمعه ۳۰ مرداد در گالری سیحون افتتاح می‌شود.

سیامک عزمی، علی فلاح، نسرین حسنی، سما انوشهر و ساجد بابایی، هنرمندانی هستند که در این نمایشگاه اثر دارند.

در متن بیانیه این نمایشگاه آمده است:

«در امتداد زمان» مجموعه‌ای است که مخاطب را به مکث در برابر مفهوم زمان دعوت می‌کند؛ زمانی که نه صرفاً به‌عنوان گذر لحظه‌ها، بلکه به‌مثابه نیرویی شکل‌دهنده به هویت، خاطره، تجربه و ادراک انسان در نظر گرفته شده است.

این مجموعه با این نگاه ارائه می‌شود که انسان معاصر، بیش از هر زمان دیگری در شتابِ عبور زندگی می‌کند اما کمتر فرصت پیدا می‌کند به آنچه در این مسیر از دست داده، آنچه با خود حمل می‌کند و آنچه در درونش تغییر یافته، بازگردد.

در این آثار، واقعیت و خیال، کودکی و بزرگسالی، اسطوره و زندگی روزمره در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و جهانی شکل داده‌اند که در آن مرز میان گذشته و اکنون محو می‌شود. عناصر آشنا در موقعیت‌هایی ناآشنا ظاهر می‌شوند تا مخاطب را از مشاهده صرف فراتر برده و به تأمل درباره تجربه شخصی خود از زمان دعوت کنند.

ضرورت مواجهه با این آثار، تنها در زیبایی‌شناسی یا روایت تصویری آنها نیست؛ بلکه در پرسش‌هایی است که می‌توانند در ذهن مخاطب باقی بگذارند: چه چیزی از گذشته همچنان در اکنون حضور دارد؟ زمان چه چیزی را در انسان تغییر می‌دهد و چه چیزی را نمی‌تواند تغییر دهد؟ و انسان در امتداد این گذر، چه بخشی از خود را حفظ و چه بخشی را از دست می‌دهد؟

«در امتداد زمان» فرصتی برای مواجهه با زمان از خلال تصویر است؛ فرصتی برای فاصله گرفتن از شتاب روزمره و دیدن جهانی که در آن خاطره، خیال و واقعیت به یکدیگر می‌رسند.

این آثار تنها برای دیده‌شدن ارائه نمی‌شوند؛ بلکه برای ایجاد مکث، تأمل و مواجهه‌ای دوباره با خویشتن ارائه می‌شوند. زیرا آنچه در امتداد زمان باقی می‌ماند، شاید خودِ زمان نباشد؛ بلکه ردپای انسان در آن است.»