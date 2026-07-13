چهار هفته حساس برای شبکه برق؛ کاهش ۱۰ درصدی مصرف کلید پایداری شبکه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تابستان ۱۴۰۵ در حالی وارد گرم‌ترین روزهای خود شده است که افزایش دمای هوا در اغلب استان‌های کشور، شبکه برق را نیز با شرایطی متفاوت و حساس مواجه کرده است.

همزمان با رشد بی‌سابقه مصرف انرژی، پایداری شبکه برق بیش از هر زمان دیگری به همراهی مشترکان و مدیریت صحیح مصرف وابسته شده؛ موضوعی که مسئولان صنعت برق از آن به عنوان مهم‌ترین راهکار عبور بدون خاموشی از روزهای اوج بار یاد می‌کنند.

در روزهای اخیر، روند افزایشی دما در بسیاری از نقاط کشور موجب رشد قابل توجه مصرف برق، به‌ویژه در بخش خانگی شده است. استفاده گسترده از وسایل سرمایشی، همزمانی فعالیت تجهیزات پرمصرف در ساعات اوج بار و افزایش نیاز به انرژی، فشار مضاعفی بر شبکه سراسری برق وارد کرده و لزوم مدیریت مصرف را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان نیز همگام با سیاست‌های وزارت نیرو، برنامه‌های مختلفی را برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از اعمال محدودیت‌های ناخواسته در دستور کار قرار داده است.

از اجرای طرح‌های مدیریت بار گرفته تا اطلاع‌رسانی مستمر به مشترکان، همه با هدف عبور ایمن از روزهای گرم تابستان دنبال می‌شود؛ روزهایی که هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین برق پایدار برای همه مشترکان ایفا کند.

کارشناسان صنعت برق معتقدند کاهش حتی ۱۰ درصدی مصرف برق در بخش خانگی، تأثیر قابل توجهی در کاهش بار شبکه خواهد داشت؛ موضوعی که نه‌تنها از بروز خاموشی‌های احتمالی جلوگیری می‌کند، بلکه امکان تأمین برق پایدار برای مراکز درمانی، صنایع، واحدهای تولیدی و سایر بخش‌های حیاتی را نیز فراهم می‌سازد.

در همین راستا، شرکت توزیع نیروی برق لرستان از شهروندان خواسته است با رعایت چند راهکار ساده از جمله تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف و انتقال بخشی از مصرف به ساعات کم‌باری، صنعت برق را در حفظ پایداری شبکه همراهی کنند.

شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح آخرین وضعیت مصرف برق در استان، از مردم خواست با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق طی چهار هفته آینده، زمینه تأمین برق مطمئن و پایدار برای همه مشترکان را فراهم کنند؛ همراهی‌ای که به گفته وی، عبور موفق از گرم‌ترین هفته‌های سال را ممکن خواهد ساخت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با اشاره به آغاز گرم‌ترین هفته‌های تابستان و افزایش چشمگیر مصرف برق، از مردم استان خواست با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق، صنعت برق را در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از اعمال مدیریت اضطراری بار همراهی کنند.

وی با بیان اینکه در روزهای پیش‌رو بخش قابل توجهی از کشور و استان لرستان تحت تأثیر موج گرمای شدید قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: افزایش دمای هوا به‌طور طبیعی موجب رشد مصرف برق، به‌ویژه در بخش خانگی، می‌شود و این موضوع ضرورت مدیریت مصرف و مشارکت عمومی در صرفه‌جویی را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است.

وی با تأکید بر اینکه همراهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه برق دارد، گفت: اگر مشترکان خانگی تنها ۱۰ درصد از مصرف برق خود را در هفته‌های آینده کاهش دهند، امکان تأمین برق مطمئن و پایدار برای همه مشترکان فراهم خواهد شد و شبکه برق بدون مشکل از روزهای اوج مصرف عبور می‌کند.

چهار هفته سرنوشت‌ساز برای مدیریت مصرف برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به اینکه چهار هفته آینده از حساس‌ترین مقاطع مصرف برق در فصل تابستان خواهد بود، افزود: از همه هم‌استانی‌های عزیز و بزرگوار درخواست می‌کنیم در این مدت با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از وسایل برقی، صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری کنند.

جمشیدی ادامه داد: هدف ما این است که با مشارکت مردم، از اعمال محدودیت‌های احتمالی جلوگیری شود و برق مشترکان با کمترین اختلال و بیشترین پایداری تأمین شود.

اوج مصرف برق؛ از ظهر تا شب

وی با اشاره به ساعات اوج بار شبکه برق در استان اظهار کرد: بیشترین میزان مصرف برق در بازه‌های زمانی ۱۲ تا ۱۷ و همچنین ۱۹ تا ۲۳ هر روز ثبت می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود مشترکان در این ساعات از استفاده هم‌زمان از تجهیزات پرمصرف برقی خودداری کرده و در صورت امکان، استفاده از وسایلی مانند ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اتو و سایر تجهیزات پرمصرف را به ساعات کم‌بار منتقل کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان خاطرنشان کرد: جابه‌جایی زمان استفاده از وسایل برقی پرمصرف، یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش فشار بر شبکه و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در تأمین برق است.

دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه تنظیم شود

جمشیدی یکی دیگر از راهکارهای مهم مدیریت مصرف را تنظیم صحیح وسایل سرمایشی عنوان کرد و گفت: از مشترکان درخواست می‌کنیم دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند؛ این اقدام ضمن تأمین آسایش خانوارها، نقش قابل توجهی در کاهش مصرف برق و حفظ پایداری شبکه خواهد داشت.

وی افزود: خاموش کردن تجهیزات برقی غیرضروری، استفاده از روشنایی طبیعی در طول روز و پرهیز از روشن ماندن وسایل برقی بدون نیاز نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند.

برنامه احتمالی مدیریت بار اطلاع‌رسانی می‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به برنامه‌ریزی برای اطلاع‌رسانی به مشترکان گفت: برنامه احتمالی مدیریت بار مشترکان خانگی و عمومی از طریق فضای مجازی و رسانه‌های اطلاع‌رسانی شرکت منتشر خواهد شد تا مردم از وضعیت احتمالی مدیریت بار آگاه باشند.

وی تأکید کرد: این برنامه صرفاً جنبه احتمالی دارد و ممکن است با همراهی مناسب مردم، نیازی به اجرای آن نباشد، اما اطلاع‌رسانی آن با هدف آمادگی مشترکان و مدیریت بهتر شرایط انجام می‌شود.

همراهی مردم، کلید عبور از روزهای گرم تابستان

جمشیدی در پایان با قدردانی از همکاری همیشگی مردم استان لرستان، اظهار داشت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان مردم در مدیریت مصرف برق مشارکت کرده‌اند، شبکه برق با پایداری بیشتری فعالیت کرده و محدودیت‌ها به حداقل رسیده است.

وی از همه مشترکان خواست با کاهش دست‌کم ۱۰ درصدی مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج بار، صنعت برق را در عبور از گرم‌ترین روزهای سال همراهی کنند تا برق پایدار و مطمئن برای همه مشترکان استان تأمین شود.