افزایش ۴۰ مگاواتی مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد

رسول روستایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای هفته جاری، بهویژه از روز شنبه، مصرف برق استان نسبت به هفته گذشته حدود ۴۰ مگاوات افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به شرایط پیک بار تابستان، همراهی مردم در مدیریت مصرف برق ضروری است تا شبکه برق استان با پایداری بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد مصرف برق استان مربوط به وسایل سرمایشی است، از مشترکان خواست دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم کرده و از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند تا مصرف برق کاهش یابد.
وی همچنین بر خاموش کردن روشناییهای غیرضروری در طول روز، بهویژه در واحدهای تجاری، تأکید کرد و گفت: روشن بودن تعداد زیادی از چراغها در ساعات روز، فشار مضاعفی به شبکه برق وارد میکند و حذف این مصارف غیرضروری نقش مهمی در پایداری شبکه دارد.
روستایی درباره برنامههای مدیریت بار نیز اظهار کرد: بهدلیل افزایش مصرف، از ابتدای هفته جاری محدودیتهایی برای مشترکان اعمال شده که مدت هر نوبت آن دو ساعت است.
وی تاکید کرد: جدول زمانبندی خاموشیها از طریق سایت شرکت توزیع نیروی برق استان منتشر شده و مشترکان میتوانند با مراجعه به این سامانه، از برنامه خاموشیها مطلع شده و برای فعالیتهای خود برنامهریزی کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و رعایت توصیههای مدیریت مصرف، استان بدون مشکل از دوره اوج مصرف برق تابستان عبور کند.
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