خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ محمدتقی فولادوند*: برخی از دانشمندان، تنها با پژوهش و اختراع شناخته نمی‌شوند؛ آنان با پرورش نسل آینده، پایه‌های پیشرفت یک کشور را استوار می‌کنند.

شهید دکتر علی فولادوند از جمله این چهره‌های ماندگار بود؛ دانشمندی که عمر خود را وقف توسعه فناوری‌های راهبردی، اجرای پروژه‌های ملی، تربیت نیروهای متخصص و اعتلای توان علمی و دفاعی ایران کرد و سرانجام در همین مسیر به فیض شهادت نائل آمد.

شهید علی فولادوند سال‌ها در عرصه پژوهش و مدیریت علمی کشور در حوزه‌های دفاعی و پدافند هسته‌ای، مسئولیت هدایت طرح‌ها و پروژه‌های ملی را بر عهده داشت.

نگاه آینده‌نگر، مدیریت جهادی و باور عمیق به توانمندی جوانان ایرانی، از ویژگی‌های برجسته او بود. او اعتقاد داشت که اقتدار پایدار کشور، پیش از هر چیز، از دل آزمایشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و اندیشه‌های خلاق جوانان برمی‌خیزد.

در کنار مسئولیت‌های سنگین علمی، بخش مهمی از زندگی شهید فولادوند به تربیت و هدایت پژوهشگران جوان اختصاص داشت.

او با انتقال دانش، تجربه و روحیه خودباوری، نسل تازه‌ای از متخصصان و پژوهشگران را برای حضور در عرصه فناوری‌های پیشرفته کشور تربیت کرد؛ نسلی که امروز مسیر پیشرفت علمی ایران را ادامه می‌دهد.

خدمات علمی شهید فولادوند تنها به مدیریت پروژه‌ها محدود نبود. او در شکل‌گیری و پیشبرد طرح‌های راهبردی و ملی، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و تقویت توان فناورانه دفاعی کشور نقشی مؤثر ایفا کرد؛ خدماتی که بخشی از سرمایه علمی ایران را تشکیل می‌دهد و آثار آن در مسیر خودکفایی و اقتدار ملی ماندگار خواهد بود.

به‌جای مانده از محل شهادت شهید فولادوند

اهمیت فعالیت‌های این دانشمند تا آنجا بود که در سال ۲۰۲۵، نام وی در فهرست تحریم‌های وزارت امور خارجه آمریکا قرار گرفت؛ اقدامی که نشان می‌داد فعالیت‌های علمی و پژوهشی او در معادلات راهبردی مورد توجه و حساسیت دشمن قرار گرفته است.

با آغاز جنگ ۱۲ روزه، در سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، منزل این دانشمند هدف حمله تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفت؛ حمله‌ای که به شهادت همسر فداکارش انجامید و خود او را به مقام جانبازی رساند.

اما این پایان راه نبود. تکرار تلاش دشمن برای حذف فیزیکی این دانشمند، باعث شد سرانجام در جنگ رمضان، این دانشمند متعهد در ترور مجدد دشمن به شهادت برسد و نامش در کنار دیگر شهدای علمی کشور جاودانه شود.

بازتاب جایگاه علمی شهید فولادوند تنها به داخل کشور محدود نماند. مجله معتبر Science در شماره ۶ آوریل ۲۰۲۶، در گزارشی با عنوان «با تشدید جنگ، دانشگاه‌های ایران در معرض آتش فزاینده قرار گرفته‌اند»، با اشاره به ترور دانشمندان ایرانی نوشت: «اسرائیل دامنه عملیات خود را علیه نخبگان علمی ایران گسترش داده است.»

این نشریه از علی فولادوند به عنوان رئیس پژوهش سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی ایران (معادل دارپای آمریکا) یاد کرد و نام او و دکتر شمقدری را به‌عنوان دانشمندان ترورشده توسط اسرائیل مطرح کرد.

شهید علی فولادوند از نسلی بود که علم را رسالتی الهی، مدیریت را جهادی و تربیت نیروی انسانی را بزرگ‌ترین سرمایه کشور می‌دانست. یاد و نام او، نه‌تنها به سبب شهادتش، بلکه به دلیل خدمات گسترده علمی، نقش‌آفرینی در پروژه‌های ملی و پرورش نسل جوان پژوهشگر، در حافظه علمی ایران ماندگار خواهد ماند.

*برادر شهید علی فولادوند