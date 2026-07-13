به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی، کاپیتان تیم فوتبال سپاهان قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.
کریمی که در تابستان سال ۱۴۰۴ و در نخستین دیدار فصل در برابر الدحیل قطر در چارچوب مرحله پلیآف لیگ نخبگان آسیا با مصدومیت رباط صلیبی مواجه شده بود، پس از سپری کردن روند درمان خود در فصل جاری زردپوشان دیار زایندهرود را همراهی خواهد کرد.
کریمی با سابقه ۸ سال حضور در سپاهان یکی از با سابقهترین بازیکنان ترکیب نماینده اصفهان به شمار میرود که پیش از این زمزمههایی مبنی بر ناراحتی و جدایی احتمالی او از جمع شاگردان محرم نویدکیا شنیده میشد.
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