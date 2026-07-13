دستور وزیرنفت برای بررسی احداث تقاطع سلفچگان و موکب دائمی زائران در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه دیدار با وزیر نفت گفت: موضوع احداث تقاطع غیرهمسطح در محور قم–سلفچگان و در مقابل جاده دسترسی به انبار نفت استان را با وزیر نفت مطرح کردیم و این پروژه سالهاست از مطالبات شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان بوده و به دلیل نبود این تقاطع، سالانه حدود ۵۵ هزار نفتکش ناچارند مسیر اضافی حدود ۲۰ کیلومتری را تا ورودی شهر و بازگشت به انبار نفت طی کنند.
وی افزود: اجرای این تقاطع ضمن افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث در این محور، موجب صرفهجویی بیش از نیم میلیون لیتر سوخت نفتکشها و همچنین صرفهجویی سالانه چندین میلیون لیتر بنزین و نفتگاز در تردد خودروها خواهد شد. علاوه بر این، دسترسی شهر جدید پردیسان به محور قم–سلفچگان نیز تسهیل شده و رضایتمندی شهروندان و زائران را به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: بر اساس پیشنهاد ارائهشده، مقرر شد، ۵۰ درصد هزینه اجرای این پروژه توسط وزارت نفت و ۵۰ درصد دیگر از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شود و در همین راستا، نامه مشترک مجمع نمایندگان استان قم با امضای هر سه نماینده به وزیر نفت تقدیم شد و ایشان نیز دستور بررسی و پیگیری موضوع را صادر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین روانبخش همچنین از پیگیری درخواست دیگری در حوزه خدماترسانی به زائران خبر داد و گفت: در این دیدار پیشنهاد شد از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت، یک موکب دائمی شرکت گاز در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) احداث شود تا با ایجاد امکانات رفاهی مناسب از جمله سرویسهای بهداشتی استاندارد، خدمات شایستهای به زائران مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: وزیر نفت برای این درخواست نیز دستور پیگیری و اقدام صادر کرد و امیدواریم با اجرای این دو پروژه، شاهد ارتقای ایمنی، صرفهجویی قابل توجه در مصرف سوخت و بهبود خدماترسانی به مردم و زائران در استان قم باشیم.
قم- نمایندگان مردم قم در مجلس در دیدار با وزیر نفت، دستور پیگیری احداث تقاطع غیرهمسطح سلفچگان و ایجاد موکب دائمی خدماترسانی به زائران در بلوار پیامبر اعظم(ص) را از وی دریافت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه دیدار با وزیر نفت گفت: موضوع احداث تقاطع غیرهمسطح در محور قم–سلفچگان و در مقابل جاده دسترسی به انبار نفت استان را با وزیر نفت مطرح کردیم و این پروژه سالهاست از مطالبات شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان بوده و به دلیل نبود این تقاطع، سالانه حدود ۵۵ هزار نفتکش ناچارند مسیر اضافی حدود ۲۰ کیلومتری را تا ورودی شهر و بازگشت به انبار نفت طی کنند.
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