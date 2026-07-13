مدیر فرودگاه صنعا: دشمن سعودی مرتکب اشتباه بزرگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، خالد الشایف مدیر فرودگاه بین المللی صنعا به حمله به این فرودگاه واکنش نشان داد.

وی افزود: دشمن سعودی مرتکب اشتباه بزرگی شد که فرودگاه غیرنظامی را بدون هیچ دلیل و توجیه هدف قرار داد و این جنایت جنگی است.

الشایف تاکید کرد: محاصره و تجاوز سعودی همچنان علیه یمن به ویژه فرودگاه بین المللی صنعا پابرجاست.

گفتنی است که عربستان لحظاتی پیش چندین حمله هوایی علیه فرودگاه بین المللی صنعا انجام داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن تایید این خبر تصریح کرد که با حمله دشمن سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا، مرحله کاهش تنش بین دو طرف پایان یافت.

یحیی سریع تاکید کرد که این تجاوز بی پاسخ نخواهد ماند.