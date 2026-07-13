به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور ظهر دوشنبه با تشریح آخرین وضعیت جوی استان به رسانهها اظهار داشت: بررسی نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد از امروز تا پایان هفته، شرایط جوی در تمامی نقاط لرستان آرام و پایدار خواهد بود و پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیشبینی نمیشود.
وی افزود: طی این مدت، آسمان اغلب مناطق استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و تنها در نواحی شرقی لرستان، بهویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش پوشش ابر به عنوان پدیده غالب مشاهده میشود.
افزایش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر
مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به وضعیت وزش باد در روزهای آینده، گفت: اگرچه شرایط جوی پایدار است، اما در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان خواهیم بود که در برخی مناطق به بازه قابل ملاحظه خواهد رسید.
مرادپور خاطرنشان کرد: این شرایط میتواند در مناطق مستعد، زمینه خیزش گرد و غبار محلی و همچنین افزایش احتمال گسترش آتشسوزی در مراتع و پوششهای گیاهی را فراهم کند و لازم است دستگاههای مسئول و مردم نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
استقرار توده هوای گرم؛ افزایش دما در اغلب نقاط استان
وی با اشاره به روند تغییرات دمایی اظهار داشت: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، طی امروز و فردا به دلیل استقرار توده هوای گرم، دمای هوا در اغلب نقاط استان افزایش خواهد یافت و شرایط گرمایی در سطح لرستان تشدید میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان افزود: این وضعیت در ادامه هشدار صادرشده از سوی ادارهکل هواشناسی استان بوده و مخاطراتی همچون افزایش مصرف آب و برق، خطر گرمازدگی، افزایش احتمال وقوع آتشسوزی در مراتع و جنگلها و همچنین بروز تنش دمایی برای بخشهای کشاورزی و دامداری را به همراه خواهد داشت.
توصیه به مدیریت مصرف آب و برق
مرادپور با تأکید بر ضرورت رعایت توصیههای ایمنی و مدیریت مصرف انرژی، از شهروندان خواست در ساعات گرم روز از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و مصرف آب و برق را به شکل بهینه مدیریت کنند.
وی همچنین از بهرهبرداران بخش کشاورزی و دامداری خواست با رعایت توصیههای فنی، نسبت به حفاظت از محصولات، دامها و منابع طبیعی اقدام کنند و از روشن کردن آتش در مراتع و عرصههای طبیعی بهطور جدی پرهیز شود.
مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان تأکید کرد: با توجه به تداوم استقرار هوای گرم تا پایان هفته، همکاری شهروندان در مدیریت مصرف حاملهای انرژی و رعایت توصیههای ایمنی، نقش مهمی در کاهش مخاطرات ناشی از این شرایط جوی خواهد داشت.
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