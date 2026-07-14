سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از روز دوشنبه تا پایان هفته، جو نسبتاً پایداری بر استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: طی روز گذشته و امروز سه شنبه، روند افزایش دما در بیشتر نقاط گلستان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در برخی مناطق استان به ۴۰ درجه سانتی‌گراد و حتی بالاتر از آن برسد.

ملاحی با اشاره به تغییرات جوی در نیمه دوم هفته گفت: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: در این مدت، به‌ویژه در نواحی شمالی، مرکزی و شرقی استان، شرایط برای وقوع گرد و خاک محلی فراهم خواهد بود که می‌تواند به طور موقت موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در برخی مناطق شود.

وی از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، خواست در ساعات گرم روز از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در صورت وقوع گرد و خاک، نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند.