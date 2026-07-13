به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان، اینچهبرون با ثبت دمای ۳۶ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان در روز گذشته بود.
بر پایه این گزارش، گنبدکاووس با حداقل دمای ۲۳.۲ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه هواشناسی استان در صبح امروز ثبت شد و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز به ۱۹.۵ درجه سانتیگراد رسید.
همچنین حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۵.۶ درجه سانتیگراد اندازهگیری شد و بیشینه دمای این شهر امروز به ۳۷ درجه سانتیگراد رسید.
بر اساس دادههای ثبتشده، حداقل دمای سایر ایستگاههای هواشناسی استان نیز شامل آققلا ۲۶.۶، بندرگز ۲۶، بندرترکمن ۲۶.۴، علیآبادکتول ۲۳.۸، کلاله ۲۳.۵، مراوهتپه ۲۳.۹، مینودشت ۲۴.۱، هاشمآباد ۲۵.۵، کارکنده ۲۵.۳، انبارالوم ۲۵.۳ و اینچهبرون ۲۵.۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
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