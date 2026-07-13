به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر نیکویی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و افزایش دما همراه با وزش باد، تمامی نیروهای یگان حفاظت، رؤسای ادارات شهرستانی و کارکنان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز هرگونه آتش‌سوزی احتمالی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی با اشاره به نقش عوامل انسانی در بروز حریق‌های طبیعی، از رانندگان خواست از پرتاب ته‌سیگار روشن در حاشیه جاده‌ها خودداری کنند و افزود: بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند موجب وقوع آتش‌سوزی و خسارت‌های گسترده به جنگل‌ها و مراتع شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان همچنین از کشاورزان خواست از سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع و باغ‌ها پرهیز کنند و گفت: این اقدام علاوه بر ممنوعیت قانونی، موجب کاهش حاصلخیزی خاک شده و خطر سرایت آتش به عرصه‌های طبیعی مجاور را به دنبال دارد.

نیکویی با توصیه به گردشگران و طبیعت‌گردان برای خودداری از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع، اظهار کرد: بسیاری از حریق‌ها بر اثر شعله‌ور شدن مجدد آتش زیر خاکستر و وزش باد رخ می‌دهد و رعایت نکات ایمنی می‌تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: بخش عمده آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع منشأ انسانی و اغلب غیرعمدی دارد، از این رو مشارکت مردم در حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، مراتع و سرمایه‌های طبیعی استان ضروری است.

نیکویی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق شماره‌های امدادی ۱۳۹ یا ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا از گسترش حریق جلوگیری شود.