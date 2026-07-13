لحظه بمباران فرودگاه صنعا از سوی جنگنده های سعودی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی تصاویری از بمباران فرودگاه یمن از سوی جنگنده های عربستانی منتشر کردند.
جنگنده های سعودی باند فرودگاه را در چند نوبت بمباران کردند.
رسانههای یمنی گزارش دادند که فرودگاه بینالمللی صنعا هدف چندین حمله هوایی عربستان سعودی قرار گرفته و آسیبهای جدی به زیرساختهای حیاتی این فرودگاه وارد شده است.
در این حمله هوایی که به صورت متوالی انجام شد، خسارات گستردهای به بخشهای مختلف فرودگاه پایتخت یمن وارد آمد.
منابع خبری با تایید این خبر اعلام کردند: در این هجوم، باندهای اصلی فرود و برخاست هواپیما در فرودگاه بینالمللی صنعا به طور مستقیم هدف بمباران جنگندههای سعودی قرار گرفته و دچار آسیب شدید شدهاند.
نظر شما