به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر دوشنبه با حضور در منزل شهید والامقام «سید محمدمهدی عرب» از شهدای نیروی هوافضای سپاه پاسداران در شاهرود، بر ضرورت توجه هرچه بیشتر به خانواده های معظم شهدا تأکید کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های آنان، این خانواده‌ها را اسطوره‌های مقاومت خواند و افزود: امروز اقتدار و امنیت پایدار کشور، مرهون جان‌فشانی‌های شهدای غیور نیروهای مسلح است.

امام جمعه سمنان با اشاره به جایگاه والای شهید عرب که از مهندسان زبده سپاه بود، گفت: شهرستان شاهرود با تقدیم شهدای گرانقدر در دو عرصه دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه (رمضان)، سهم خود را در حراست از ارزش‌های انقلاب و کیان میهن اسلامی به خوبی ایفا کرده است.

به گزارش مهر، شهید مهندس «سید محمدمهدی عرب»، ستوان یکم پاسدار و از رزمندگان نیروی هوافضای سپاه، در جریان جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.