انهدام باند سرقت از باغ ویلاها در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از باغ ویلاهای شهروندان در سطح شهرستان ساوجبلاغ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات گسترده پلیسی، میدانی و اطلاعاتی شبانه‌روزی، سرانجام موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه ۲ متهم اصلی این پرونده شدند.

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ تصریح کرد: با هماهنگی قضائی، متهمان طی یک عملیات غافلگیرانه در سطح این شهرستان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

سرهنگ موسوی با اشاره به اعترافات متهمان بیان داشت: سارقان در بازجویی‌های تکمیلی پلیس آگاهی، به ۲۱ فقره سرقت از اماکن خصوصی و باغ ویلاهای خالی از سکنه در سطح شهرستان ساوجبلاغ اعتراف کردند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند. وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده، پلیس را در پیشگیری از وقوع جرائم یاری کنند.