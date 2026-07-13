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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۰

دستگیری عامل سنگ پرانی به خودروها در مینودشت

دستگیری عامل سنگ پرانی به خودروها در مینودشت

مینودشت-فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت از دستگیری عامل سنگ پرانی به خودروها در مینودشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌اله اسکندریان اظهار کرد: در پی اعلام چند مورد سنگ پرانی به خودروهای عبوری در محور اصلی آزادشهر _مینودشت موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی با اشاره به تشکیل یک نیم نامحسوس از کارکنان پاسگاه چهل چای افزود: ماموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی موفق شدند به یک نفر در این زمینه مشکوک و نامبرده را حین سنگ پرانی شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

اسکندریان ادامه داد: متهم علت و انگیزه خود را برای تفریح و با قصد مزاحمت برای دیگران اعلام کرد که با تشکیل و تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6887272

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