دستگیری عامل سنگ پرانی به خودروها در مینودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌اله اسکندریان اظهار کرد: در پی اعلام چند مورد سنگ پرانی به خودروهای عبوری در محور اصلی آزادشهر _مینودشت موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی با اشاره به تشکیل یک نیم نامحسوس از کارکنان پاسگاه چهل چای افزود: ماموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی موفق شدند به یک نفر در این زمینه مشکوک و نامبرده را حین سنگ پرانی شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

اسکندریان ادامه داد: متهم علت و انگیزه خود را برای تفریح و با قصد مزاحمت برای دیگران اعلام کرد که با تشکیل و تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.